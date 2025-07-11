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Скільки солдатів втратила Росія від початку 2025 року: дані британської розвідки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Скільки солдатів втратила Росія від початку 2025 року: дані британської розвідки
З березня цього року рівень втрат РФ помірно знижувався щомісяця
фото з відкритих джерел

Середньодобовий показник ліквідованих окупантів у червні був найнижчим з квітня 2024 року

Від початку 2025 року Російська Федерація могла втратити на війні проти України приблизно 236 тис. військовослужбовців загиблими і пораненими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії.

Від початку повномасштабного вторгнення кількість загиблих та поранених у російської сторони перевищила позначку в мільйон. Середньодобові втрати Росії в червні 2025 року становили приблизно 1080 осіб, а загалом за місяць – 32 тис. осіб.

Кількість втрат окупантів на війні проти України
Кількість втрат окупантів на війні проти України
фото: X/Ministry of Defence

З березня 2025 року рівень втрат Росії помірно знижувався щомісяця, а середньодобовий показник у червні був найнижчим з квітня 2024 року. Розвідка зауважила, що у попередні роки війни з настанням літа спостерігалося помірне зниження втрат російських військ, що, ймовірно, було пов’язано з поліпшенням погодних умов, яке сприяло підвищенню виживаності поранених. 

Нагадаємо, протягом минулої доби українські захисники знищили 1040 окупантів. Раніше повідомлялося, що на території одного з підприємств тимчасово окупованого міста Мелітополь Запорізької області, де росіяни облаштували логістичну базу, місця розміщення особового складу та військового транспорту, пролунав вибух.

До слова, оператори восьмого полку Сил спеціальних операцій ЗСУ ударними дронами знищили сучасну російську інженерну систему дистанційного мінування «Земледелие».

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Теги: британська розвідка окупанти втрати

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