Німеччина передала Росії протоколи допиту Навального

Навальний заборонив передавати владі РФ інформацію про своє здоров’я після спроби отруєння

Федеральне відомство у справах юстиції Німеччини відповіло на чотири запити Росії у справі про отруєння політика Олексія Навального, передає DW.

У тому числі Москві передали протоколи допиту політика в прокуратурі Берліна.

«Федеральний уряд виходить з того, що Уряд РФ тепер негайно зробить всі необхідні кроки для розслідування злочину проти пана Навального. Цей злочин має бути розслідувано в Росії», – завили у відомстві.

Навального допитала прокуратура Берліна як потерпілого, за словами представника Міністерства юстиції, опозиціонер «докладно відповів на всі питання, поставлені російською Генеральною прокуратурою».

Особисті дані про стан його здоров’я підлягають суворому захисту, і Навальний не погодився на передачу цієї інформації російській стороні.

Нагадаємо, колишній радянський розвідник і однокурсник президента РФ Володимира Путіна Юрій Швець впевнений, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїла ФСБ.

Як повідомлялося, російські силовики оголосили в розшук Навального.

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