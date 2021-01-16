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    У світі

    Німеччина передала Росії протоколи допиту Навального

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    Навального допитала прокуратура Берліна як потерпілого - Німеччина передала Росії протоколи допиту Навального
    Навального допитала прокуратура Берліна як потерпілого

    Навальний заборонив передавати владі РФ інформацію про своє здоров’я після спроби отруєння

    Федеральне відомство у справах юстиції Німеччини відповіло на чотири запити Росії у справі про отруєння політика Олексія Навального, передає DW.

    У тому числі Москві передали протоколи допиту політика в прокуратурі Берліна.

    «Федеральний уряд виходить з того, що Уряд РФ тепер негайно зробить всі необхідні кроки для розслідування злочину проти пана Навального. Цей злочин має бути розслідувано в Росії», – завили у відомстві.

    Навального допитала прокуратура Берліна як потерпілого, за словами представника Міністерства юстиції, опозиціонер «докладно відповів на всі питання, поставлені російською Генеральною прокуратурою».

    Особисті дані про стан його здоров’я підлягають суворому захисту, і Навальний не погодився на передачу цієї інформації російській стороні.

    Нагадаємо, колишній радянський розвідник і однокурсник президента РФ Володимира Путіна Юрій Швець впевнений, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїла ФСБ.

    Як повідомлялося, російські силовики оголосили в розшук Навального.

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    Теги: прокуратура Німеччина ФСБ отруєння політика розслідування Олексій Навальний злочин
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