Зеленський відреагував на події в Махачкалі

Президент України нагадав, що Путін використовував антисемітські образи

Сьогоднішні події в Махачкалі – це частина поширеної в Росії культури ненависті до інших народів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у Twitter.

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«Жахливі відео з Махачкали, Росія, де розлючений натовп увірвався в аеропорт, шукаючи громадян Ізраїлю, які прилетіли рейсом з Тель-Авіва. Це не поодинокий випадок у Махачкалі, а скоріше частина поширеної в Росії культури ненависті до інших народів, яка пропагується державним телебаченням, експертами та владою», – написав президент.

Він нагадав, що міністр закордонних справ Росії за останній рік зробив низку антисемітських висловлювань. Крім цього, антисемітські образи використовував і російський диктатор Володимир Путін.

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«Для російських пропагандистських балакучих голів на офіційному телебаченні риторика ненависті є рутиною. Навіть остання ескалація на Близькому Сході викликала антисемітські заяви з боку російських ідеологів. Російський антисемітизм і ненависть до інших народів є системними й глибоко вкоріненими. Ненависть – це те, що спонукає до агресії та терору. Ми всі повинні працювати разом, щоб протистояти ненависті», – наголосив він.

Нагадаємо, у Дагестані місцеві влаштували «полювання» за ізраїльтянами. У аеропорту Махачкали зібрались сотні людей, аби зустріти рейс з Ізраїлю.

Раніше повідомлялося, що мешканці Махачкали зібралися неподалік аеропорту. Вони мітингом зустрічають борт, який прибув з Ізраїлю – вимагають вигнати євреїв із республіки.