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ЗСУ зафіксували підвищену активність безпілотної ворожої розвідки

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ зафіксували підвищену активність безпілотної ворожої розвідки
Окупанти за допомогою безпілотників розвідує місця для ударів
фото з відкритих джерел

РФ готує ракетну та дронову атаку на Україну

У четвер, 26 жовтня, було зафіксовано підвищену активність безпілотної розвідки російських окупаційних військ. Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу Freeдом.

За її словами, це є чітким сигналом, що ворог готує ракетну та дронову атаку на Україну. Але коли може статися атака, точно сказати неможливо. Водночас українські Сили оборони перебувають у повній готовності відбити атаки окупантів з неба.

«Коли вона станеться – це вже на розсуд і способи підготовки ворога. Але ми знаходимося в готовності і розумінні, що така атака може статися в будь-який час», – сказала Гуменюк.

Вона також повідомила, що російські війська вивели на бойове чергування у Чорне море п’ять кораблів, серед яких і патрульні кораблі, і прикордонні служби, і судна постачання. Також є один підводний ракетоносій, який може нести до чотирьох ракет типу «Калібр».

Раніше повідомлялося, що, ймовірно, що російські загарбники накопичують ракети повітряного базування для масованих ударів по об'єктах критичної інфраструктури України

Теги: окупанти ЗСУ війна безпілотник ракета

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