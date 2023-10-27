ЗСУ зафіксували підвищену активність безпілотної ворожої розвідки

РФ готує ракетну та дронову атаку на Україну

У четвер, 26 жовтня, було зафіксовано підвищену активність безпілотної розвідки російських окупаційних військ. Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу Freeдом.

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За її словами, це є чітким сигналом, що ворог готує ракетну та дронову атаку на Україну. Але коли може статися атака, точно сказати неможливо. Водночас українські Сили оборони перебувають у повній готовності відбити атаки окупантів з неба.

«Коли вона станеться – це вже на розсуд і способи підготовки ворога. Але ми знаходимося в готовності і розумінні, що така атака може статися в будь-який час», – сказала Гуменюк.

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Вона також повідомила, що російські війська вивели на бойове чергування у Чорне море п’ять кораблів, серед яких і патрульні кораблі, і прикордонні служби, і судна постачання. Також є один підводний ракетоносій, який може нести до чотирьох ракет типу «Калібр».

Раніше повідомлялося, що, ймовірно, що російські загарбники накопичують ракети повітряного базування для масованих ударів по об'єктах критичної інфраструктури України