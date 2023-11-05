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The Independent: Україна готує масштабну дронову атаку на РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
The Independent: Україна готує масштабну дронову атаку на РФ
Узимку Київ планує використати безпілотники, щоб завдати руйнівного удару Росії
фото: AP / Evgeniy Maloletka

Бригадний генерал привідкрив завісу зимових операцій ЗСУ

Узимку погодні умови не дозволятимуть проводити наземні операції, тож Збройні сили України мають намір атакувати Крим та прикордонні території РФ за допомогою безпілотників. Про це заявив бригадний генерал ЗСУ, який курирує операції з БпЛА, Сергій Баранов виданню The Independent.  

За словами українського військового, у Києві хочуть закріпити «значні успіхи», внаслідок яких були уражені деякі з найважливіших військово-морських об'єктів РФ і продовжити атакувати військові бази та інфраструктуру.

«Коли бойові дії цієї зими стануть набагато статичнішими, ми маємо намір отримати вигоду з раніше отриманого досвіду і використати безпілотники, щоб завдати руйнівного удару Росії. Ми впевнені, що у нас одні з найкращих та найдосвідченіших операторів БпЛА у світі», – заявив Баранов.

На думку генерала, зараз Росія економить свої ракети та безпілотники, щоб на початку зими завдати потужного удару по енергетичній інфраструктурі України, однак у Києві розуміють, що Росія зробить «чисельні контратаки», і готуються до цього.

«Росія обережна, має багато кадрів і багато ресурсів. До війни такого масштабу вони готувались давно. Для українського народу війна коштує дорого», – наголосив військовий.

Відповідаючи на запитання, чому Україна цілеспрямовано на постійній основі атакує Крим, Баранов пояснив, що в Києві розглядають регіон як важливу логістичну ланку російської армії, де зосереджена велика кількість боєприпасів, військової техніки та особового складу.

Також генерал закликав союзників навіть в умовах ескалації на Близькому Сході продовжувати постачання зброї Україні, оскільки країна може бути повністю готова до зими, лише якщо її потреби у боєприпасах будуть задоволені. Зокрема, він згадав про снаряди для ближнього та далекого бою (GMLRS та ATACMS), а також додаткові системи ППО та літаки F16.

«Для того, щоб ЗСУ досягли успіху, нам потрібна така ж кількість боєприпасів, яку витрачає Росія», – підкреслив Баранов.

Нагадаємо, що росіяни взяли «оперативну паузу» після успішного удару українських захисників по російському кораблю в Керчі тимчасово окупованого Криму.

За даними ровідки Британії, через низьку мотивацію й нестабільну логістичну підтримку зима стане для російських окупантів серйозним викликом.

Також повідомлялося, що Росія накопичує озброєння, щоб завдати удару по енергетичній інфраструктурі України взимку.

Теги: ЗСУ безпілотник Крим росія війна

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