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Гучна ніч на Харківщині, у Новорайську на вибухівці підірвався чоловік: ситуація в регіонах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Гучна ніч на Харківщині, у Новорайську на вибухівці підірвався чоловік: ситуація в регіонах
Росіяни здійснили 18 обстрілів населених пунктів Донеччини
фото: пресслужба ДСНС

Двічі за ніч окупанти обстріляли Нікопольщину

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина

За добу – чотири обстріли (46 вибухів). Ворог стріляв із мінометів, АГС, зафіксовані пуски некерованих авіаційних ракет, обстріли Корюківського, Новгород-Сіверського та Чернігівського районів. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної  інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вчора протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 121 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Новослобідська, Путивльська, Есманська, Середино-Будська громади. Без наслідків.

Запорізька область

Минулої доби зафіксовано 114 ударів по 21 населеному пункту, минулося без постраждалих. 96 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Роботиного, Новоандріївки, Новоданилівки, Левадного, Полтавки, Білогір'я, Кам'янського, Плавнів, П'ятихаток та інших прифронтових міст і сіл.

Ворог гатив з РСЗВ по Магдалинівці, Роботиному та Новодарівці, здійснив 14 БПЛА-атак по Гуляйполю, Чарівному, Малинівці, Левадному, Лугівському, Малій Токмачці, Новодарівці й Малим Щербакам, а також авіаційний удар по Новодарівці. Надійшло 14 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Дніпропетровщина

Двічі за ніч окупанти обстріляли Нікопольщину. Агресор бив з важкої артилерії. Півдесятка пострілів зробив по районному центру та Марганецькій громаді. Люди неушкоджені. Гучно було і в Кривому Розі. Без жертв. Наслідки уточнюються.

На ранок ворог знову атакував Нікополь. Поцілив по місту двома дронами-камікадзе. Попередньо – загиблих та постраждалих немає. Дані щодо наслідків уточнюються. Вчора вдень ворог 11 разів бив по Нікопольщині. Застосував дрони-камікадзе та артилерію. Найбільше атакував районний центр. Поранення отримали двоє чоловіків. Один з них загинув. Йому було 26.

Пошкоджені дев’ятиповерхівка, чотири приватні будинки, два авто та лінія електропередач.

Цілили окупанти й по Марганецькій, Мирівській та Покровській сільській громадах. В останній понівечені 4 двоповерхівки та лінія електропередач. Минулося без постраждалих.

Харківщина

На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Ветеринарне Харківського району, Стариця, Бударки Чугуївського району.

На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки та Петропавлівки, де наші воїни відбили вісім атак. Противник завдав авіаційних ударів біля населених пунктів Вільшана Куп'янського та Чернещина Ізюмського району. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове.

Внаслідок обстрілу із застосуванням КАБ с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа.

  • У с. Козача Лопань Харківського району обстрілом пошкоджено 3 житлові будинки, зазнали поранення чоловіки 70 та 77 років, госпіталізовані в стані середньої тяжкості.
  • Також у смт. Козача Лопань обстрілом пошкоджено газову трубу, відключено від газу 320 абонентів.
  • У с. Івашки Богодухівського району мінометним обстрілом пошкоджено зерноочисний комплекс ЗАВ, сталася пожежа.
  • Внаслідок обстрілу Вовчанську Чугуївського району пошкоджено приватний будинок.
  • В с. Григорівка Ізюмського району підірвався цивільний автомобіль ВАЗ-2107.  Загинув чоловік 33 років, чоловік 35 років зазнав поранення та був госпіталізований.

Луганщина

Російські штурми минулої доби охопили Надію та Серебрянський ліс, успіху в загарбників не було. За добу противник здійснив 132 обстріли (532 снаряди).

Донеччина

По населеним пунктам області росіяни здійснили 18 обстрілів. Під вогнем рашистів: Авдіївка, Залізне, смт Курахівка, смт Південне, с.Миколаївка, с.Степове, с.Тоненьке, с.Яблунівка, Курахове, Селидове, Торецьк

Пошкоджено 45 житлових будинків (з них 12– багатоквартирні), ді господарчі споруди, ЛЕП. За добу на Донеччині: троє поранених.

Миколаївщина

Вчора ворог завдавав артилерійські удари по м. Очаків Очаківської громади, внаслідок чого пошкоджено адміністративну будівлю. Постраждалих немає. Також вчора ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по околиці с. Дмитрівка Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 81 обстріл (571 снаряд), з них по м. Херсон противник здійснив 5 обстрілів (18 снарядів). Рашисти поцілили  у райони  34 населених пунктів області; установу виконання покарань у Херсонському районі; пункт незламності та будівлю навчального закладу у Бериславському районі.

Вчора зранку росіяни обстріляли житлові будинки у Корабельному районі Херсона. Постраждала 54-річна жінка, її доставили до медзакладу каретою «швидкої».

Також рашисти вкрили вогнем Осокорівку Нововоронцовської громади. Постраждали чоловік та дружина. На момент обстрілу вони знаходилися вдома. Їм надають медичну допомогу;

У результаті ворожого артилерійського обстрілу м. Берислав поранень зазнала 49-річна жінка. Лікарі надають їй необхідну допомогу. Внаслідок обстрілів міста Херсон поранень зазнала 61-річна жінка. Лікарі оцінюють стан потерпілої як середньої тяжкості.

У Новорайську на російській вибухівці підірвався чоловік.

Постраждалий – 48-річний житель Запоріжжя, наступив на невідомий вибуховий предмет. Внаслідок детонації потерпілий дістав вибухову травму та втратив частину ноги. Його стан оцінюють як тяжкий. Зараз чоловік знаходиться у медзакладі. Лікарі борються за його життя. Всього за добу в області семеро людей дістали поранення.

Триває 630-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося понад 60 бойових зіткнень.  За добу загалом ворог завдав вісім ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоповерхові житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

Теги: Запоріжжя жінка чоловік дружина населення рашисти втрати ворог поранення будинок Херсон пожежа вибух окупанти обстріл Миколаїв автомобіль Авдіївка Запорізька область росіяни

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