Норвегія перехопила шість російських бомбардувальників і винищувачів

Російські літаки були зафіксовані біля повітряного простору НАТО

У четвер, 16 листопада, Норвегія підняла в небо винищувачі F-35 через виявлення російських бомбардувальників та винищувачів поблизу повітряного простору союзників НАТО. Про це повідомляє Повітряне командування НАТО у соцмережі Х.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Норвезький F-35 піднявся у муніципалітеті Евенес.

Винищувачі 5-го покоління ідентифікували два бомбардувальники Ту-160, два МіГ-31 та два Іл-78 Midas.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Літаки Росії повернулися після зустрічі з F-35.

3 фото На весь екран



фото: NATO Air Command/X

Як повідомлялося, цього тижня чотири країни НАТО разом зі Швецією підняли по тривозі свої винищувачі через проліт російського літака Іл-20 поблизу повітряного простору Альянсу.

До слова, українські пілоти розпочали у США підготовчі польоті на винищувачах F-16.