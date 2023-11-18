Норвегія перехопила шість російських бомбардувальників і винищувачів
Російські літаки були зафіксовані біля повітряного простору НАТО
У четвер, 16 листопада, Норвегія підняла в небо винищувачі F-35 через виявлення російських бомбардувальників та винищувачів поблизу повітряного простору союзників НАТО. Про це повідомляє Повітряне командування НАТО у соцмережі Х.
Норвезький F-35 піднявся у муніципалітеті Евенес.
Винищувачі 5-го покоління ідентифікували два бомбардувальники Ту-160, два МіГ-31 та два Іл-78 Midas.
Літаки Росії повернулися після зустрічі з F-35.
Як повідомлялося, цього тижня чотири країни НАТО разом зі Швецією підняли по тривозі свої винищувачі через проліт російського літака Іл-20 поблизу повітряного простору Альянсу.
До слова, українські пілоти розпочали у США підготовчі польоті на винищувачах F-16.
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