Захід оцінив втрати російських військ в Україні

Загальні втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення сягають 300-400 тисяч

Під час боїв під Авдіївкою Росія втрачає від 500 до 1000 людей на день

Згідно з підрахунками західних партнерів України, загальні втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення сягають 300-400 тисяч. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на західних посадовців, які говорили на умовах анонімності.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До числа втрат росіян в Україні західні посадовці віднесли вбитих і поранених, але не уточнили, яку саме частку з 300-400 тисяч становлять безповоротні втрати.

Вони додали, що під час найважчих боїв під Авдіївкою Донецької області Росія втрачає від 500 до 1000 людей на день.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Посадовці також прокоментували ситуацію на полі бою. Згідно з оцінкою Заходу, контрнаступ України на Запорізькому фронті по суті завершився.

«Жодна сторона не здатна здійснити рішучу операцію на суші», – сказав один із співрозмовників видання. За його словами, далі, ймовірно, настане «тривалий конфлікт», у якому військова допомога США та Європи буде мати вирішальне значення.

За словами чиновників, три бригади зайняли позицію на лівому березі Дніпра, і росіяни не можуть їх витіснити. Західні посадовці очікують, що просування української армії на лівому березі Дніпра нагадуватиме літню кампанію на півдні й буде повільним.

Нагадаємо, Сили оборони України ліквідували понад 4 тис. окупантів за останні два тижні на лінії Куп'янсько-Бахмутського напрямку.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше НАТО розкрило втрати Росії у війні проти України.