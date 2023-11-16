Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Захід оцінив втрати російських військ в Україні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Захід оцінив втрати російських військ в Україні
Загальні втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення сягають 300-400 тисяч
фото з відкритих джерел

Під час боїв під Авдіївкою Росія втрачає від 500 до 1000 людей на день

Згідно з підрахунками західних партнерів України, загальні втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення сягають 300-400 тисяч. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на західних посадовців, які говорили на умовах анонімності.

До числа втрат росіян в Україні західні посадовці віднесли вбитих і поранених, але не уточнили, яку саме частку з 300-400 тисяч становлять безповоротні втрати.

Вони додали, що під час найважчих боїв під Авдіївкою Донецької області Росія втрачає від 500 до 1000 людей на день.

Посадовці також прокоментували ситуацію на полі бою. Згідно з оцінкою Заходу, контрнаступ України на Запорізькому фронті по суті завершився.

«Жодна сторона не здатна здійснити рішучу операцію на суші», – сказав один із співрозмовників видання. За його словами, далі, ймовірно, настане «тривалий конфлікт», у якому військова допомога США та Європи буде мати вирішальне значення.

За словами чиновників, три бригади зайняли позицію на лівому березі Дніпра, і росіяни не можуть їх витіснити. Західні посадовці очікують, що просування української армії на лівому березі Дніпра нагадуватиме літню кампанію на півдні й буде повільним.

Нагадаємо, Сили оборони України ліквідували понад 4 тис. окупантів за останні два тижні на лінії Куп'янсько-Бахмутського напрямку.

Раніше НАТО розкрило втрати Росії у війні проти України.

Теги: росіяни контрнаступ втрати росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські військові готуються до бойових дій взимку
Ця зима може виявитися складнішою, ніж попередня
10 листопада, 16:22
Росія знайшла покупця на свої товари в Азії
Одна країна ажіотажними темпами скуповує російське зерно
19 жовтня, 13:09
Успіхи нового зернового коридору демонструють, що Росія була зайвою ланкою в Чорноморській зерновій ініціативі
Переговори про повернення Москви до зернових угод не мають сенсу, – експерти
21 жовтня, 13:39
«План України» – документ з переліком реформ і пріоритетів у відбудові.
США та ЄС допоможуть в розробці плану відновлення України
21 жовтня, 02:53
Начальник штабу оборони Індії генерал Аніл Чаухан: «Геополітичне значення Росії знизиться в найближчі часи, незважаючи на те, що вона є великою ядерною державою»
Ядерна зброя не допоможе: головний торговий союзник РФ принизив Путіна
26 жовтня, 13:24
Гімнасти Білорусь та РФ зможуть повернутися до індивідуальних змагань від початку 2024 року
Міжнародна федерація гімнастики оприлюднила критерії нейтралітету для спортсменів з РФ та Білорусі
11 листопада, 22:50
Повернутися до запасів, які у росіян були станом на 24 лютого, вони не можуть
Розвідка повідомила, які ракетні запаси у РФ
9 листопада, 14:12
Серед уражених цілей – сайт знайомств, генератори паролів і статусів
Військові хакери вразили сайти, що генерують трафік для російських ІПСО
13 листопада, 14:52
Скільки журналістів Росія вбила в Україні за час війни: названо цифри
Скільки журналістів Росія вбила в Україні за час війни: названо цифри
2 листопада, 16:58

Події в Україні

Захід оцінив втрати російських військ в Україні
Захід оцінив втрати російських військ в Україні
РФ може влаштовувати в Україні тривоги по 12 годин на добу – Ігнат
РФ може влаштовувати в Україні тривоги по 12 годин на добу – Ігнат
Частина Херсона після обстрілу залишилась без світла
Частина Херсона після обстрілу залишилась без світла
Скільки українських дітей Путін з Лукашенком вивезли до Білорусі: дослідження
Скільки українських дітей Путін з Лукашенком вивезли до Білорусі: дослідження
Новий ордер на арешт Путіна та українські аналоги «Шахедів». Головне за 16 листопада
Новий ордер на арешт Путіна та українські аналоги «Шахедів». Головне за 16 листопада
Україна використовує штучний інтелект для пошуку зниклих безвісти людей
Україна використовує штучний інтелект для пошуку зниклих безвісти людей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Як помирити Фаріон та «азовців»: дружина Мухарського запропонувала цікавий сценарій
15K
Чотири країни ЄС скоротять допомогу українським біженцям
9959
У Маріуполі російські новобудови не витримали перших дощів
5479
Ірландія повідомила радісну новину українським біженцям
4942
Гендиректор «Державного оператора тилу» Жумаділов визнав, що його дружина має паспорт РФ
3983
Українців бракує. Стало відомо, де Чехія шукатиме працівників

Новини

17 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:12
ЗСУ відбили ворожі атаки на семи напрямках – Генштаб
Вчора, 07:30
Вибухи на Харківщині, зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна: головне за ніч
Вчора, 06:55
Дощі з мокрим снігом: прогноз погоди на 16 листопада
Вчора, 04:40
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:10
В Україні вперше з'явився «Розумний автовокзал», – «Укрпас»
15 листопада, 14:58

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту