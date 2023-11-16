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Україна запустила серійне виробництво аналогів «шахедів»: Камишін повідомив деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна запустила серійне виробництво аналогів «шахедів»: Камишін повідомив деталі
На потужностях «Укроборонпрому» освоїли виробництво FPV-безпілотників для забезпечення потреб українського війська
фото ілюстративне

Наразі не йдеться про інтеграцію «Укроборонпрому» з бізнесом

Україна вийшла на серійне виробництво вітчизняних «Шахедів», випускає десятки на місяць.Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін у коментарі «Форбс Україна».

За його словами, оборонна сфера робить важливий внесок в економіку країни. У майбутньому вона повинна стати головним сектором української економіки.

«Починаючи з того, що називають «українським Шахедом», ми не кажемо назву цього продукту, але вийшли на серійне виробництво його і зараз (виробляємо) десятки на місяць, продовжуючи багатьма іншими позиціями, які ми раніше виробляли зовсім мало, а зараз маємо пристойні цифри» – зазначив міністр.

Він додав, що кратне збільшення виробництва не задовольняє уряд. «Нас задовольняє десятикратне зростання і більше. У нас по багатьох напрямах є таке зростання», – наголосив Камишін.

Міністр додав, що зараз не йдеться про інтеграцію «Укроборонпрому» з бізнесом. Але державний завод допомагає приватним невеликим дроновим компаніям.

«У цьому плані «український Шахед» з'явився саме на державному заводі», – підкреслив міністр.

Раніше голова Укроборонпрому Герман Сметанін повідомив, що в Україні стартувало серійне виробництво вітчизняного аналога дронів-камікадзе «Шахед», які активно використовує РФ. Сили оборони їх вже замовляють

Нагадаємо, в Україні розробили комплекс радіоелектронної боротьби Piranha AVD 360, який допоможе ефективніше захищати бронетехніку та особовий склад ЗСУ від ворожих дронів.

Теги: міністр завод Україна Олександр Камишін безпілотник зброя

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