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    Путін зазнав краху щодо усіх трьох цілей в Україні – Блінкен

    &laquo;Суверенна, незалежна Україна буде існувати набагато довше, ніж Володимир Путін на сцені&raquo; - Путін зазнав краху щодо усіх трьох цілей в Україні – Блінкен
    «Суверенна, незалежна Україна буде існувати набагато довше, ніж Володимир Путін на сцені»
    фото з відкритих джерел

    Плани Росії провалилися

    Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія повністю провалила три цілі, які спочатку переслідувала перед вторгненням в Україну. Про це йдеться в заяві Блінкена.

    «Росія переслідувала три цілі: підпорядкувати Україну своїй волі, позбавити її суверенітету і незалежності; затвердити російську владу і розділити Захід, розділити альянс. І за всіма трьома напрямками Путін провалився. Україна тепер більш згуртована. Суверенна, незалежна Україна буде існувати набагато довше, ніж Володимир Путін на сцені», – зазначив держсекретар США.

    Він також додав, що за час війни міць Росії сильно зменшилася. Вже видно, що армія РФ сильно відстала, а економіка країни почала хитатися.

    «І, звичайно ж, НАТО і захід більш згуртовані, ніж будь-коли за останній час. Так що тільки на цій підставі ми вже спостерігаємо серйозну невдачу для Росії», – додав Блінкен.

    Нагадаємо, розвідка США: Путін хоче влаштувати «парад перемоги» 9 травня.

    Також екскерівник розвідки Великої Британії вважає, що Путіна можуть вбити або відсторонити від влади.

    Як повідомлялося, Путін самоізолювався й покарав радників – Білий дім.

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    Теги: росія окупанти США економіка НАТО армія війна путін Україна окупація час Ентоні Блінкен #stoprussia
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    Путін зазнав краху щодо усіх трьох цілей в Україні – Блінкен