Путін зазнав краху щодо усіх трьох цілей в Україні – Блінкен
Плани Росії провалилися
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія повністю провалила три цілі, які спочатку переслідувала перед вторгненням в Україну. Про це йдеться в заяві Блінкена.
«Росія переслідувала три цілі: підпорядкувати Україну своїй волі, позбавити її суверенітету і незалежності; затвердити російську владу і розділити Захід, розділити альянс. І за всіма трьома напрямками Путін провалився. Україна тепер більш згуртована. Суверенна, незалежна Україна буде існувати набагато довше, ніж Володимир Путін на сцені», – зазначив держсекретар США.
Він також додав, що за час війни міць Росії сильно зменшилася. Вже видно, що армія РФ сильно відстала, а економіка країни почала хитатися.
«І, звичайно ж, НАТО і захід більш згуртовані, ніж будь-коли за останній час. Так що тільки на цій підставі ми вже спостерігаємо серйозну невдачу для Росії», – додав Блінкен.
Нагадаємо, розвідка США: Путін хоче влаштувати «парад перемоги» 9 травня.
Також екскерівник розвідки Великої Британії вважає, що Путіна можуть вбити або відсторонити від влади.
Як повідомлялося, Путін самоізолювався й покарав радників – Білий дім.