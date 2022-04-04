Путін зазнав краху щодо усіх трьох цілей в Україні – Блінкен

«Суверенна, незалежна Україна буде існувати набагато довше, ніж Володимир Путін на сцені»

Плани Росії провалилися

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія повністю провалила три цілі, які спочатку переслідувала перед вторгненням в Україну. Про це йдеться в заяві Блінкена.

«Росія переслідувала три цілі: підпорядкувати Україну своїй волі, позбавити її суверенітету і незалежності; затвердити російську владу і розділити Захід, розділити альянс. І за всіма трьома напрямками Путін провалився. Україна тепер більш згуртована. Суверенна, незалежна Україна буде існувати набагато довше, ніж Володимир Путін на сцені», – зазначив держсекретар США.

Він також додав, що за час війни міць Росії сильно зменшилася. Вже видно, що армія РФ сильно відстала, а економіка країни почала хитатися.

«І, звичайно ж, НАТО і захід більш згуртовані, ніж будь-коли за останній час. Так що тільки на цій підставі ми вже спостерігаємо серйозну невдачу для Росії», – додав Блінкен.

Нагадаємо, розвідка США: Путін хоче влаштувати «парад перемоги» 9 травня.

Також екскерівник розвідки Великої Британії вважає, що Путіна можуть вбити або відсторонити від влади.

Як повідомлялося, Путін самоізолювався й покарав радників – Білий дім.

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