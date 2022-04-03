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    Нідерландського журналіста СБУ вислало з України

    Роберту Дулмерсу також вирішили заборонити в&rsquo;їзд в Україну - Нідерландського журналіста СБУ вислало з України
    Роберту Дулмерсу також вирішили заборонити в’їзд в Україну
    фото з відкритих джерел

    Дулмерс знімав ракетний обстріл Одеси

    Нідерландського журналіста Роберта Дулмерса, який поширював відео ракетних ударів по Одесі, позбавили акредитації і видворили з України. Крім того, йому заборонили на 10 років в'їзд в країну. Про це повідомив радник Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Бартчук.

    «Дулмерс Роберт, підданий Королівства Нідерланди, який прибув в Україну висвітлювати військові дії і отримав прес -карту від Збройних сил України, примусово видворений за межі України», – написав у Telegram Бартчук.

    За його словами, також узгоджено питання про заборону в'їзду в Україну нідерландському журналісту терміном на три роки. Пізніше стало відомо, що Служба безпеки України позбавила Дулмерса акредитації. Після бесіди в СБУ кореспондент погодився добровільно покинути країну.

    Відзначається, що журналіст спробував повернутися в Україну, але був затриманий прикордонниками. Після цього йому заборонили в'їзд в країну на 10 років.

    Нагадаємо, окупанти в Маріуполі вбили литовського режисера.

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    Теги: росія окупанти СБУ війна Нідерланди обстріл військові Україна Telegram журналіст окупація радник #stoprussia
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    Нідерландського журналіста СБУ вислало з України