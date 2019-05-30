У Росії екстрено сів пасажирський «Airbus A320»



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До літака направили пожежників та рятувальників

У РФ пасажирський літак «Airbus A320» здійснив аварійну посадку в аеропорту Шереметьєво Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в екстрених службах.

Зазначається, що лайнер летів з Москви до Грозного. Після вильоту командир літака доповів про несправності системи пожежогасіння, було прийнято рішення повернутися в аеропорт.

За інформацією ТАСС, на борту спрацював датчик пожежогасіння. Постраждалих немає.

За словами співрозмовника агентства, до місця посадки були стягнуті пожежні розрахунки.

Спочатку ТАСС повідомив про аварійну посадку Sukhoi Superjet 100, однак з'ясувалося, що мова йде про інший лайнер. У зв'язку з цим в замітку були внесені зміни.

Нагадаємо, пізно ввечері у середу, 29 травня, під час навчально-тренувального польоту у Рівненській області було втрачено зв'язок з вертольотом Мі-8. У результаті катастрофи загинули чотири члени екіпажу разом з командиром 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ (м. Броди Львівської області).

Раніше стало відомо, що невеликий літак розбився в Канаді, двоє людей загинули.

До слова, 27 травня у Болгарії розбився легкомоторний літак: є загиблі.

Також 24 травня у Барселоні літак екстрено сів через «бомбу».

Як повідомлялося, літак мексиканської авіакомпанії Volaris, на борту якого перебував президент країни Андрес Мануель Лопес Обрадор, не зміг з першого разу сісти в аеропорту міста Тепік в штаті Наяріт на заході країни.