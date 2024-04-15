Готель належить колишньому співвласникові банку «Югра» Олексію Хотину

У РФ судові пристави вимагають передати у державну власність частину приміщень готелю класу «люкс» Four Seasons та торгову галерею «Модний сезон» в Охотному Ряду в Москві. Ця нерухомість належить колишньому співвласникові банку «Югра» Олексію Хотину. Приміщення за адресою Охотний Ряд, 2, було заарештовано 3 квітня. Про це повідомляє The Moscow Times.

Забезпечувальні заходи у вигляді арешту було введено за рішенням Міщанського суду від 19 березня. За даними офіційного порталу судів загальної юрисдикції Москви, позивачем у справі, якою введено арешт, виступає начальник відділу з виконання особливо важливих виконавчих проваджень федеральної служби судових приставів.

Він просить повернути у дохід держави рухоме та нерухоме майно Хотіна в рамках заходів на підставі закону «Про контроль за відповідністю витрат осіб, які заміщають державні посади та інших осіб їх доходам». Васильєв також направив позови про вилучення активів до інших структур, пов'язаних із бізнесменом. Йдеться приблизно про 50 компаній, на балансі яких знаходиться 1,5 млн кв. метрів офісів та торгових приміщень у Москві.

На основну частину цих активів ще в середині грудня 2022 року було накладено арешт на вимогу генпрокуратури РФ.

У The Moscow Times зазначили, що з цього готедю прострілюється Кремль. То, можливо, це і є основна причина, чому його націоналізують?

Раніше повідомлялося, шо головне слідче управління слідчого комітету РФ звинуватило Україну у теракті у «Крокус Сіті Хол» під Москвою. Стверджують, що кошти надходили через комерційні організації, зокрема нафтогазову компанію Burisma Holdings. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Слідкому РФ.

Як зазначила пресслужба, за підсумками перевірки щодо «фінансування терористичної діяльності вищими посадовими особами США та країн НАТО», яку організували у зв'язку зі зверненням депутатів Держдуми, порушили кримінальну справу щодо фінансування тероризму.