«Бавовна» в Росії, Конгрес незабаром розгляне допомогу Україні і конфіскацію активів РФ: головне за ніч

Конгрес може розглянути допомогу Україні і конфіскацію активів РФ одним пакетом

У ніч проти 17 березня в Одесі пролунала серія гучних вибухів. Також у шести російських регіонах пролітали безпілотники. Законопроєкти про допомогу Україні, а також про конфіскацію російських активів в Сполучених Штатах Америки можуть розглянути одним пакетом, причому це може статися вже найближчим часом. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 17 березня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Конгрес незабаром розгляне допомогу Україні і конфіскацію активів РФ

Законопроєкти про допомогу Україні, а також про конфіскацію російських активів в Сполучених Штатах Америки можуть розглянути одним пакетом, причому це може статися вже найближчим часом. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» сказав міністр юстиції України Денис Малюська.

За його словами, Україна отримала оптимістичні сигнали від американських законодавців.

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«Конгресмени, сенатори та представники виконавчої влади в США підтвердили, що існує імовірність, що всі проєкти про допомогу Україні: і військову, і фінансову, а також про конфіскацію активів можуть рухатися одним пакетом. Більше того, такий розгляд і навіть голосування можуть розпочатися вже наступного тижня, якщо буде знайдено компроміс по технічних деталях», – сказав міністр.

Вибухи в Одесі

У ніч проти 17 березня в Одесі пролунала серія гучних вибухів. У місті та області оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє «Суспільне».

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили про запуск кількох груп ударних безпілотників типу «Шахед» у напрямку Одеси та області.

Також повідомлялося, що в Одеській області працюють сили та засоби протиповітряної оборони.

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Макрон відповів, чи має Франція ліміт у допомозі Україні

Франція не має лімітів у допомозі Україні та буде реагувати на те, як буде поводитися Росія. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв’ю українським журналістам.

«Я сказав, яка наша мета. Росія не може й не повинна виграти цю війну. Плюс наша мета – повернути сталий мир в Європу… Щоб вийти на реалізацію цієї мети, ми не будемо йти шляхом ескалації, тому що нам не потрібна ще одна війна, але ми готові сказати, що в нас немає лімітів, і ми будемо реагувати на те, як буде поводитися Росія. І українці в певний момент обов’язково повинні на виході з цієї війни бути в сильній позиції, коли вони будуть вести переговори про сталий мир. Але поки що я не йду з наступальними ініціативами, бо це не дух колективної солідарності», – запевнив лідер Франції.

Макрон заявив, що сьогодні ситуація в Україні «складна, як ніколи», Росія перейшла на військову економіку, а на міжнародній арені «дуже багато невизначеності щодо перспектив».

«Тому нам треба не лише визначати, як іти до миру, але й яким буде цей справжній мир, який забезпечуватиме безпеку вам і Європі. Саме тому потрібен цей новий імпульс на рівні європейських країн, щоб прискорити допомогу. Якщо ворог каже, що в нього лімітів немає, чому ми повинні казати, що в нас є ці ліміти?», – сказав президент Франції.

Президент Чехії розповів, чи можливий компроміс між Росією та Україною

Наразі неможливо уявити, що Україні та Росії вдасться домовитися про припинення війни. Про це сказав президент Чехії Петр Павел, повідомляє Чеське радіо.

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«Усі пропозиції Росії досі були фактично диктатом. Кремль представив свій список умов, які він, як агресор, не має права виставляти», – розповів Павел.

Чеський лідер висловив думку, що війна в Україні закінчиться або поразкою однієї зі сторін, або виснаженням та усвідомленням того, що ніхто не зможе повністю досягти своїх цілей. За його словами, може настати момент, коли Москві та Києву стане ясно, що продовження війни означає лише нові видатки, страждання та втрати без надії на успіх.

Разом з тим, Петр Павел вважає, що може пройти ще багато часу, перш ніж ситуація дійде до такої точки, а збитки обох сторін, як в економічному плані, так і з погляду кількості жертв, вже дуже вагомі.

«Ситуація починає негативно проявлятися, у тому числі і в Росії», – сказав він.

«Бавовна» в Росії

У ніч проти 17 березня у шести російських регіонах пролітали безпілотники. Про це інформують губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков, губернатор Брянської області Олександр Богомаз, губернатор Калузької області Владислав Шапша, губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв, мера Москви Сергій Собянін та губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

У Білгородській області пролітали чотири дрони. За словами губернатора В'ячеслава Гладкого, пошкоджено лінію електропередач і газопостачання.

«У Білгородському районі атака за допомогою чотирьох безпілотників, які скинули вибухові пристрої, зазнало селище Октябрьське. Внаслідок вибухів постраждалих немає, є пошкодження на лініях електро- та газопостачання. Найближчим часом аварійні бригади розпочнуть перепідключення абонентів», – заявив Гладков.

Також у Брянській області сили ППО нібито збили ракету С-200.

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«Зроблено спробу здійснити атаку за допомогою балістичної ракети С-200. Повітряна мета знищена над Брянським районом силами ППО Міністерства оборони РФ. Постраждалих немає», – заявив Богомаз.

Губернатор Калузької області Владислав Шапша заявив про, нібито, знищення одного безпілотника.

«Сьогодні вранці на околиці Калуги силами ППО було знищено БПЛА. Жертв та руйнувань немає. На місці працює оперативна група», – заявив Шапша.

У Краснодарському краї рятувальники заявили про «збиття» кількох безпілотників. Внаслідок падіння одного з них сталася пожежа на НПЗ. Губернатор області Веніамін Кондратьєв поки не коментував.

Мер Москви Сергій Собянін заявив про, нібито, збиття дронів на підльотах до Москви. Два дрони «збили» у Домодєдово.

«Сьогодні силами ППО міноборони в міському окрузі Домодєдово відбито атаку двох безпілотників, які летіли на Москву», – заявив Собянін.

Зазначається, що по одному безпілотнику «збили» у Раменському та Ступінському міських округах.

«Силами ППО міноборони в Раменському міському окрузі відбито атаку ще одного безпілотника, який летів на Москву. У Ступінському міському окрузі силами ППО відбито атаку ще одного безпілотника, який летів на Москву», – написав Собянін.

Також губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив про нібито збиття дрона на підльоті до Кам'янська.

«Підрозділи ППО успішно відбили сьогодні вночі атаку безпілотного літального апарату літакового типу на підльоті до Каменська. Наслідки на землі уточнюються», – повідомив він.