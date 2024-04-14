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Коли та чим Україна знищить Кримський міст: The Sun розкрила подробиці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Коли та чим Україна знищить Кримський міст: The Sun розкрила подробиці
Кримський міст є законною ціллю для ЗСУ
фото з відкритих джерел

За новою зухвалою атакою, ймовірно, стоятиме СБУ, як і минулі рази

 

Українські військові знищать улюблений міст Володимира Путіна до середини липня. Тобто, Україна має приблизно 100 днів, щоб здійснити вирішальну атаку на Кримський міст. Як ідеться у матеріалі The Sun, споруду, яку оцінюють у кілька мільярдів доларів, зруйнують залпом ракет Storm Shadow, морськими безпілотниками та за допомогою західних винищувачів F-16.

«Для України це мета номер один – гротескна демонстрація 10 років російської окупації. Його знищення було б важливим кроком у виграші війни в Чорному морі, перекривши основний шлях російського військового постачання та заблокувавши військову машину Путіна», – пише видання.

Брайан Кларк, старший науковий співробітник Інституту Гудзона та директор Центру оборонних концепцій і технологій, вважає, що Україна цілком може це зробити, але їй потрібна правильна зброя.

«Найбільш захищений міст у світі може бути зруйнований за допомогою масованої атаки з повітря та моря у стилі великого вибуху», – сказав експерт з військово-морських операцій і радіоелектронної боротьби.

Кларк передбачає, що для цієї атаки використають ракети Storm Shadow. Вони атакуватимуть конструкцію моста, а морські дрони вдарять по основами.

СБУ вже організувала два зухвалі напади на міст. Обидва рази міст ремонтували, а пошкодження були значними. Цього року Україна планує третю атаку.

Якщо Керченський міст буде назавжди зруйновано, Москва втратить головну лінію військового постачання. Одна мета символічна, інша мета – не допустити поповнення Чорноморського флоту, відрізати війська РФ та вибити їх з півострова.

Джерело, близьке до Міноборони України, підтвердило The Sun, що «це абсолютно можливо».

«Це просто міст, він уже кілька разів був суттєво пошкоджений», – сказало джерело.

Як Україна зруйнує Кримський міст?

На думку Кларка, необхідно атакувати сильно укріплену верхню частину конструкцій мосту – асфальтово-бетонне полотно. Для цього потрібно від 20 до 40 далекобійних ракет. Єдиними в арсеналі України, які відповідають вимогам, є поставлені британські крилаті ракети Storm Shadow і французький аналог SCALP.

Ця зброя відома своєю точністю та навичками ухилення від систем протиповітряної оборони. Вони достатньо потужні, щоб розірвати конструкцію мосту і дозволити «Україні атакувати міст з достатньої відстані, щоб уникнути російської протиповітряної оборони».

Storm Shadow можна запускати з відстані понад 320 км, що рятує Україну від ризику своїм дорогоцінним авіафлотом Міг-29 і Су-24, необхідних для запуску таких ракет.

«Для України викликає велике занепокоєння те, що вона має лише невелику кількість літаків, здатних здійснити цю атаку. Якщо вони використовують їх і зазнають втрат, вони не зможуть проводити наступні атаки Storm Shadow», – каже Кларк.

Утім, Україні можуть допомогти F-16, які мають прибути протягом наступних двох місяців. Кларк припустив, що Київ міг чекати їхнього прибуття, перш ніж атакувати міст. Але є нюанс - F-16 ще не сумісні зі Storm Shadows.

Натомість експерт вважає, що F-16, можливо, доведеться зарядити боєприпасами з GPS-наведенням, «що вимагає від них наближення до цілі та ризику для себе». Це велика проблема, яку зараз має Україна – невідповідність між зброєю в їхньому арсеналі та літаками, які вони мають для її запуску.

Як тільки верхні конструкції мосту будуть розбиті ракетами, необхідно атакувати його основу. Для цього, на думку Кларка, використають великі безпілотні вибухові надводні кораблі – від двох до чотирьох.

Українські безпілотники Sea Baby, які зіграли важливу роль у потопленні Чорноморського флоту Путіна , будуть «занадто малі, вони призначені для пробивання дірок у кораблях».

«Щоб зруйнувати основу мосту, вам знадобиться більший безпілотний корабель, як-от модифікована баржа з дистанційним керуванням або малий контейнеровоз. Україна могла б загнати його під опону мосту і підірвати його. Росія спробувала б це зупинити, але зупинити таке велике судно було б важко», – сказав експерт.

Синхронізувати атаку безпілотників для координації їх ударної дії на міст неймовірно складно. Натомість «одна величезна бомба, прикріплена до опори мосту, була б кращим варіантом».

Кларк вважає, що за новою зухвалою атакою, ймовірно, стоятиме СБУ, як і минулі рази.

Раніше голова Служби безпеки України, генерал-лейтенант Василь Малюк заявив, що в України є потенціал, щоб повністю знищити Кримський міст, проте всьому є свій час.

Також керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що на ворогів очікують нові сюрпризи в Криму і він не рекомендує цивільному населенню користуватись так званим Кримським мостом.

Нагадаємо, Буданов розповів, що агентурна розвідка допомогла Україні заздалегідь отримати дані про напад Росії 24 лютого 2022 року. 

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Теги: росія зброя Міноборони військові корабель Україна Керченський міст Кримський міст повітря Москва

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