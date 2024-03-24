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Німеччина вважає, що не потрібно робити з Росії жертву теракту

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Німеччина вважає, що не потрібно робити з Росії жертву теракту
Один із німецьких політиків не виключає, що теракт під Москвою був операцією під чужим прапором, організованою самою Росією
фото з відкритих джерел

За словами німецьких політиків, не потрібно забувати, що сама РФ є терористичною державою

Німецькі політики застерегли від відведення Росії занадто великої ролі жертви після теракту у Підмосков’ї. Про це пише Spiegel.

Голова комітету закордонних справах Бундестагу Міхаель Рот нагадав, що Росія сама є терористичною державою.

«Ми співчуваємо невинним жертвам у Москві. Тим не менш, ми не повинні забувати, що Росія сама є терористичною державою, яка в черговий раз тероризувала українське цивільне населення ракетними і безпілотними атаками минулої ночі. Ті, хто сіють терор, пожинають терор», – сказав Рот в інтерв'ю Bild am Sonntag.

Голова комітету з питань оборони в Бундестазі Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн сказала, що теракт був жахливим і нагадує атаку на Батаклан в Парижі.

«Усередині країни це серйозний удар для органів безпеки, тому що було попередження, навіть конкретно щодо концертів. Очевидно, що Путін абсолютно неправильно оцінив ці попередження, не сприйняв їх серйозно і спробує відвернути від них увагу», – сказала Штрак-Ціммерманн.

Вона додала, що замість того, щоб вести агресивну війну проти мирного сусіда, Путін повинен протистояти тероризму разом з іншими постраждалими країнами світу.

Речник з питань зовнішньої політики парламентської фракції ХДС/ХСС Родеріх Кізеветтер не виключає, що теракт під Москвою був операцією під чужим прапором, організованою самою Росією.

«На цей момент не можна виключати, що це була операція під чужим прапором, організована самою Росією, навіть якщо ісламістське підґрунтя видається досить імовірним, особливо з огляду на те, що ІДІЛ взяла на себе відповідальність», – сказав він.

Нагадаємо, ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух. 

Головне управління розвідки Міністерства оборони України вважає, що теракт у підмосковському музичному центрі «Крокус Сіті Хол» – це свідома провокація путінського режиму, про яку попереджала міжнародна спільнота.

Як повідомлялося, терористичне угруповання «Ісламська держава» (ІДІЛ) взяло на себе відповідальність за теракт у концертному залі «Крокус» у підмосковному Красногорську. Такої ж версії притримується Білий дім.

До слова, російський диктатор Володимир Путін вирішив звернутися до росіян з приводу теракту в «Крокусі». Зробив він це майже через 20 годин із моменту трагедії.

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Теги: росія теракт путін

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