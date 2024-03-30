Білий дім назвав мету останніх ракетних атак Росії на Україну

Речниця Ради нацбезпеки США закликала Палату представників Конгресу США ухвалити допомогу Україні

Останні ракетні атаки Росії є спробою російського диктатора Володимира Путіна «занурити країну в темряву». Про це заявила речниця Ради національної безпеки США Адрієн Вотсон.

У ніч на п'ятницю, 29 березня, Росія здійснила одну з найбільших повітряних атак на енергосистему України з початку війни, позбавивши багатьох людей по всій країні тепла, води та електроенергії у все ще холодні дні ранньої весни.

«Ці бомбардування – частина серії російських атак на критично важливу інфраструктуру України – є жахливим нагадуванням про зусилля Путіна зламати дух українського народу і занурити його в темряву», – йдеться у заяві Вотсона.

Адрієн Вотсон закликала Палату представників Конгресу США ухвалити двопартійний додатковий законопроєкт про національну безпеку, що дозволить надіслати Україні більше засобів протиповітряної оборони.

«Потреба України є нагальною, і ми не можемо дозволити собі подальших затримок», – підкреслила речниця Ради нацбезпеки США.

Як повідомлялося, уночі 29 березня російські окупанти вчергове атакували Україну та вдарили по енергетичних об’єктах. До того ж, повідомляється, що наразі на Дніпропетровщині застосовані аварійні відключення, на Харківщині графік погодинних відключень. Унаслідок атаки зазнали пошкоджень теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах. До того ж, повідомляється, що наразі на Дніпропетровщині застосовані аварійні відключення, на Харківщині графік погодинних відключень.

Нагадаємо, в усіх областях України вночі 29 березня було оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Станом на 6:08 оголошено відбій. Одночасно окупанти атакували українські міста «шахедами». Також під час тривоги злітав МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, росіяни запускали «Кинджали», була балістика з Криму.