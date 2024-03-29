«Наступні два роки вирішать усе»: Туск закликав Європу готуватися до загрози нової війни

Дональд Туск: «Ми живемо у найкритичніший момент після Другої світової війни. Наступні два роки вирішать все»

Європейський Союз наближається до найкритичнішого моменту після закінчення Другої світової війни. Наступні два роки вирішать усе. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск інформує PAP.

Голова уряду Польщі оцінив загрозу виникнення нової війни у світі. Туск закликав «подумки звикнути до загрози нової війни» та підготуватися до неї.

На думку Туска, наступні два роки будуть вирішальними. «Ми живемо у найкритичніший момент після Другої світової війни. Наступні два роки вирішать все», – наголосив він.

Туск зауважив, що не бачить причин, чому європейські країни не повинні збільшувати видатки на оборону і не витрачати на армію щонайменше 2% ВВП.

«Ми витрачаємо 4% на оборону, але я знаю, що ситуацію з безпекою у нас важча, ніж в Іспанії чи Італії. Але 2% ВВП – це просто необхідно. Я не розумію, як це можна ставити під сумнів», – додав прем'єр Польщі.

Туск наголосив в інтерв’ю, що нашим головним завданням має бути захист України від російського вторгнення та збереження її як незалежної та цілісної держави. «Майбутнє України в основному в наших руках. Я не кажу лише про Польщу і навіть не про ЄС, а про весь Захід. Від нас залежить, чи вдасться Україні уникнути песимістичних сценаріїв. Сьогодні її ситуація набагато складніша ніж рік тому, але й набагато краще, ніж на початку війни, коли путінські солдати стояли на підступах до Києва», – стверджує очільник польського уряду.

Він зазначив, що війну в Україні, можливо, доведеться розглядати в довгостроковій перспективі. «Це означає все більше і більше нових обов'язків для європейських країн. У наших інтересах зберегти Україну в найкращому стані. Усі в Польщі це знають, і це не підлягає обговоренню», – сказав Туск.

Нагадаємо, за повідомленням естонської розвідки, Росія готується до військової конфронтації із Заходом протягом наступного десятиліття.

До відома, командувач Збройних сил Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін заявив, що Велика Британія не бачить загрози від Росії для своєї країни, адже армія окупантів хоч і є небезпечною, проте виявилася менш ефективною. Він зазначив, що РФ повністю залучена у війну проти України й не становить серйозної загрози для НАТО.