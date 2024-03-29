Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Наступні два роки вирішать усе»: Туск закликав Європу готуватися до загрози нової війни

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Наступні два роки вирішать усе»: Туск закликав Європу готуватися до загрози нової війни
Прем'єр Польщі Туск заявив про найкритичніший момент для світової безпеки з часів Другої світової війни
фото: Reuters

Дональд Туск: «Ми живемо у найкритичніший момент після Другої світової війни. Наступні два роки вирішать все»

Європейський Союз наближається до найкритичнішого моменту після закінчення Другої світової війни. Наступні два роки вирішать усе. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск інформує PAP.

Голова уряду Польщі оцінив загрозу виникнення нової війни у світі. Туск закликав «подумки звикнути до загрози нової війни» та підготуватися до неї.

На думку Туска, наступні два роки будуть вирішальними. «Ми живемо у найкритичніший момент після Другої світової війни. Наступні два роки вирішать все», – наголосив він.

Туск зауважив, що не бачить причин, чому європейські країни не повинні збільшувати видатки на оборону і не витрачати на армію щонайменше 2% ВВП.

«Ми витрачаємо 4% на оборону, але я знаю, що ситуацію з безпекою у нас важча, ніж в Іспанії чи Італії. Але 2% ВВП –  це просто необхідно. Я не розумію, як це можна ставити під сумнів», –  додав прем'єр Польщі.

Туск наголосив в інтерв’ю, що нашим головним завданням має бути захист України від російського вторгнення та збереження її як незалежної та цілісної держави. «Майбутнє України в основному в наших руках. Я не кажу лише про Польщу і навіть не про ЄС, а про весь Захід. Від нас залежить, чи вдасться Україні уникнути песимістичних сценаріїв. Сьогодні її ситуація набагато складніша ніж рік тому, але й набагато краще, ніж на початку війни, коли путінські солдати стояли на підступах до Києва», – стверджує очільник польського уряду.

Він зазначив, що війну в Україні, можливо, доведеться розглядати в довгостроковій перспективі. «Це означає все більше і більше нових обов'язків для європейських країн. У наших інтересах зберегти Україну в найкращому стані. Усі в Польщі це знають, і це не підлягає обговоренню», –  сказав Туск.

Нагадаємо, за повідомленням естонської розвідки, Росія готується до військової конфронтації із Заходом протягом наступного десятиліття.

До відома, командувач Збройних сил Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін заявив, що Велика Британія не бачить загрози від Росії для своєї країни, адже армія окупантів хоч і є небезпечною, проте виявилася менш ефективною. Він зазначив, що РФ повністю залучена у війну проти України й не становить серйозної загрози для НАТО.

Читайте також:

Теги: Дональд Туск війна Європа росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На цьому тижні Україна отримала четвертий транш фінансування на суму близько $880 млн
Ситуація в економіці. Україна продовжує приваблювати інвестиції
27 березня, 18:08
Російські війська 15 березня обстріляли Одесу ракетами «Іскандер-М». Унаслідок удару 21 особа загинула, 73 зазнали поранень
Глава Одещини розказав, що його врятувало під час ракетного удару, в якому загинуло два десятки людей
23 березня, 19:19
«Ми маємо справу не з божевільним Путіним, а з імперією, яка приречена, але не хоче вмирати»
Росія, як «сліпа» пляма Заходу
23 березня, 18:07
Причиною зменшення інтенсивності атак на Авдіївському напрямку може бути перегрупування сил противника
ЗСУ розповіли про нову тактику росіян на Авдіївському напрямку
23 березня, 17:48
«Йде війна за виживання, і сьогодні Путін показав, що вбʼє стільки росіян, скільки йому треба для досягнення його політичних цілей»
Росіяни проголосували за війну. Чому вони тепер такі здивовані?
23 березня, 16:00
Повномасштабна війна застала Миколу Полюляка в горах
Один із найкращих викладачів зі сноубордингу загинув під Маріуполем. Згадаймо Миколу Полюляка
20 березня, 09:00
Протести фермерів у Польщі можуть стосуватись і виробництва цукру
«Зелений курс» Європи може знищити ще одну галузь у Польщі
12 березня, 07:24
European Aquatics: Казань не зможе прийняти Чемпіонат Європи з водних видів спорту
Чи прийматиме Росія чемпіонат Європи з водних видів спорту? Відповідь Європейської федерації
1 березня, 15:13
Японія запровадила нові санкції проти Росії
Японія запровадила нові санкції проти Росії
1 березня, 04:55

Політика

Румунія відреагувала на падіння безпілотника біля кордону з Україною
Румунія відреагувала на падіння безпілотника біля кордону з Україною
«Наступні два роки вирішать усе»: Туск закликав Європу готуватися до загрози нової війни
«Наступні два роки вирішать усе»: Туск закликав Європу готуватися до загрози нової війни
У Британії розгорівся ядерний скандал: подробиці Financial Times
У Британії розгорівся ядерний скандал: подробиці Financial Times
Підтримали Обама і Клінтон: Байден неочікувано отримав рекорну суму на виборчу кампанію
Підтримали Обама і Клінтон: Байден неочікувано отримав рекорну суму на виборчу кампанію
Росія на Радбезі ООН заблокувала моніторинг санкцій проти КНДР
Росія на Радбезі ООН заблокувала моніторинг санкцій проти КНДР
Макрон назвав умови, за яких Путін буде запрошений на саміт G20
Макрон назвав умови, за яких Путін буде запрошений на саміт G20

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
196K
Посольство Казахстану закликало своїх громадян залишити Україну
19K
Танки ще однієї країни виявилися непридатними для війни в Україні
14K
Військовому довелося їхати у тамбурі потяга: причина обурила суспільство
14K
Пропаганда РФ пробралася на українські телеканали – Центр стратегічних комунікацій
8638
Відставка Залужного: Сирський вперше прокоментував рішення президента
7828
Загибель помічника Залужного: ДБР завершило розслідування щодо офіцера

Новини

Масована атака на Україну, вибухи в Білгороді: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
В Україні було оголошено повітряну тривогу: ворог атакував ракетами і «шахедами»
Сьогодні, 06:14
Дощі, подекуди сильний вітер: прогноз погоди на 29 березня
Сьогодні, 05:20
У Києві повітряна тривога тривала понад 30 хвилин
Сьогодні, 02:39
День фокусника. Які свята відзначаємо 29 березня
Сьогодні, 00:19
Заборона на експорт газу створює перешкоди для інвестицій у видобуток – нардеп
Вчора, 18:10

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua