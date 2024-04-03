Нардеп пояснив, чому Telegram небезпечний

Микола Княжицький наголосив, що месенджер мають заборонити у всіх державних установах

Telegram використовується для деморалізації українського суспільства та збору інформації. До нього повинні обмежити доступ в усіх державних установах, на всіх державних комп’ютерах, у державних посадовців і чиновників. Про це заявив в ефірі телемарафону народний депутат Микола Княжицький від «Європейської солідарності», який ініціює законопроєкт про регулювання в Україні Telegram.

Депутат наголосив, що Telegram заснували росіяни і працює там російська команда, дехто має два громадянства. Працівники фінансуються, як пишуть медіа, російськими грошима, тому що їхнє фінансування не є прозорим.

«Найбільші російські фонди, які пов’язані з найбільшими російськими олігархами, називаються тими, хто є фінансистами Telegram. Бо Telegram є збитковим. Коли структура збиткова, то її хтось утримує. І це привід насторожитися українцям», – сказав нардеп.

Микола Княжицький зазначив, що месенджер не має жодного саморегулювання.

«Було блискуче розслідування агенції зі Львова про використання Telegram для дитячого підліткового булінгу. Це нібито не пов’язано з політикою, хоча журналісти-розслідувачі довели, що в цих величезних мережах, які друкують фото дітей з образливими підписами і за гроші потім їх знімають, ясно видно слід російської розвідки», – наголосив нардеп.

Народний депутат заявив, що Telegram зараз використовується для деморалізації українського суспільства та збору інформації. За його словами, коли всі бази даних найбільших українських банків підтримуються в Telegram і поповнюються завдяки Telegram чат-ботам, то це означає, що всі ці бази даних і персональні дані українських громадян автоматично потрапляють в Росію.

Микола Княжицький наголосив, що месенджер мають заборонити у всіх державних установах.

«Наш законопроєкт в тому разі, якщо Telegram не покаже прозорої своєї власності і фінансування і не відкриє представництво в Україні, чи буде в інший спосіб ігнорувати звернення української держави та українських державних органів – в такому разі українська держава повинна обмежити доступ до цієї мережі в усіх державних установах, на всіх державних комп’ютерах, у державних посадовців і чиновників, а також тих структур, які займаються збором і обробкою персональних даних – банки та інші», – сказав депутат.

Нардеп зауважив, що це європейська практика і практика США та додав, що законодавці, парламент мають власні інструменти, РНБО, уряд і президент мають власні інструменти.

Княжицький додав, що свої функції має виконувати і СБУ, і РНБО. Є багато державних органів, які повинні слідкувати за нашою національною безпекою, пояснив він.

Нагадаємо, що 25 березня, у Раді зареєстровано законопроєкт №11115, яким пропонується врегулювати роботу Telegram в Україні.

Також Україна може заблокувати Telegram, якщо підтвердиться витік інформації. Не виключено, що інформація з месенджера видається секретним службам РФ.

До слова, народний депутат Микола Княжицький від «Європейської солідарності» заявив, що ініціює законопроєкт про регулювання в Україні Telegram та подібних до нього платформ поширення ЗМІ.

Як раніше повідомлялося, адміністрація Telegram відмовляється блокувати канали, які розповсюджують російську пропаганду, що може привести до блокування месенджера в Україні. Про це заявив Ярослав Юрчишин, депутат від «Голосу» та голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова.