Слідчий комітет РФ вважає, що до теракту у «Крокус Сіті Хол» причетна українська нафтогазова компанія Burisma Holdings

Головне слідче управління Слідчого комітету РФ звинуватило Україну у теракті у «Крокус Сіті Хол» під Москвою. Стверджують, що кошти надходили через комерційні організації, зокрема нафтогазову компанію Burisma Holdings. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Слідкому РФ.

Як зазначила пресслужба, за підсумками перевірки щодо «фінансування терористичної діяльності вищими посадовими особами США та країн НАТО», яку організували у зв'язку зі зверненням депутатів Держдуми, порушили кримінальну справу щодо фінансування тероризму.

«Встановлено, що кошти, що надходили через комерційні організації, зокрема нафтогазову компанію «Бурисма Холдингс», що діє на території України, протягом останніх років використовувалися для здійснення терористичних актів у Російській Федерації, а також за її межами з метою усунення відомих політичних та громадських діячів та заподіяння економічної шкоди», – вказано в повідомленні.

Також перевіряють джерела надходження та подальший рух коштів в обсязі кількох мільйонів доларів, причетність конкретних «осіб з-поміж співробітників органів влади», громадських та комерційних організацій західних країн.

Варто зауважити, що син президента США Хантер Байден з 2014 року був одним із членів Наглядової ради «Burisma», яка належить українському олігарху Миколі Злочевському.

Нагадаємо, що ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух.

Як повідомлялося, ФСБ Росії затримала 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь в організації теракту у «Крокус Сіті Холі». Перед цим російські ЗМІ повідомляли, що у вчиненні теракту підозрюються шестеро таджиків. Міністерство закордонних справ Таджикистану вже відреагувало на звинувачення.

До слова, російський пропагандистський телеканал «Россия 1» 7 квітня показав відео «допиту» підозрюваних у масовому вбивстві в «Крокус Сіті Хол». Чоловіки стверджували, що після теракту планували поїхати до Києва за мільйон рублів кожен.