Москву трусить від польоту ракети Маска в Космос. Чергова заява



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Після успішного польоту Crew Dragon «Роскосмос» втратить контракти, які принесли йому $ 4 млрд за дев’ять років, а Ілон Маск застовпить за собою місце головного космічного підрядника NASA

У Держдумі заявили про російське походження космічного корабля Ілона Маска

Перший заступник голови комітету Держдуми з оборони Олександр Шерін заявив про можливе російське походження пілотованого корабля Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска. Таку версію він висловив у неділю, 31 травня, в розмові з «Говорить Москва».

«Треба подивитися, скільки комплектуючих в цій ракеті є російськими. Двигуни чиї стоять на кораблі Ілона Маска? Треба ось це питання з’ясувати. Я не можу поки чітко і ясно сказати», – зазначив Шерін.

Розмірковуючи про успішний запуск Crew Dragon, російський депутат висловив упевненість, що «космос буде за нами». За його словами, у Росії в цьому плані «все працює, все літає, все пристиковується».

Ракета Falcon9 з пілотованим космічним кораблем Crew Dragon успішно стартувала 30 травня зі стартового комплексу Космічного центру Кеннеді в штаті Флорида. Даний запуск до МКС став першим для Crew Dragon, коли на його борту знаходився екіпаж. Ілон Маск заявив, що людство може пишатися новим космічним кораблем, створеним SpaceX.

Протягом дев’яти попередніх років людей на МКС доставляли тільки російські пілотовані космічні кораблі «Союз». Після успішного польоту Crew Dragon «Роскосмос» втратить контракти, які принесли йому $ 4 млрд за дев’ять років, а Ілон Маск застовпить за собою місце головного космічного підрядника NASA.

До слова, прототип космічного корабля SpaceX вибухнув під час випробування.

Нагадаємо, 21 листопада, під час випробувань на полігоні компанії SpaceX в американському штаті Техас вибухнув прототип ракети нового покоління Starship Mk1.

Як повідомлялося, 4 квітня, на полігоні в штаті Техас під час випробувань знову вибухнув кріогенний резервуар третього прототипу космічного корабля Starship SN3, який компанія Ілона Маска SpaceX розробляє для польотів на Марс.

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