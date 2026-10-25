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Помер репер Міша Маваші, який фінансував окупантів і отримав вирок в Україні

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Помер репер Міша Маваші, який фінансував окупантів і отримав вирок в Україні
Міша Маваші народився в Казахстані, але популярність здобув у Росії
фото: росЗМІ

Музикант відкрито підтримував Путіна та поширював антиукраїнські заяви

У Росії помер 41-річний репер Міша Маваші (справжнє ім'я – Михайло Ніц), який після музичної кар'єри активно просував російський націоналізм та підтримував війни проти України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

25 жовтня представник Маваші повідомив про смерть репера внаслідок нещасного випадку. Подробиць інциденту він не розкрив.

Маваші народився 29 січня 1985 року в Казахстані. Популярність здобув завдяки репу про спорт, тверезість і здоровий спосіб життя. Згодом залишив реп і став вокалістом гурту «Маваши group». У 2022 році музикант заснував націоналістичний рух «Северный человек», який декларує «захист російських традиційних цінностей», організовує військові тренування та підтримує російських військових, які беруть участь у війні проти України.

Маваші відкрито підтримував російського диктатора Володимира Путіна та війну проти України. Його організація проводила заняття зі стрільби й тактичної медицини, а її представники долучалися до рейдів проти мігрантів. Сам репер також відвідував зону бойових дій.

Показовою була й реакція Маваші на смерть російського опозиціонера Олексія Навального. Тоді репер публічно висміяв загиблого політика та заявив, що не співчуває йому.

У вересні 2025 року Вінницький міський суд заочно засудив Маваші до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Його визнали винним у фінансуванні дій, спрямованих на зміну меж території та державного кордону України. У матеріалах справи йшлося про те, що музикант організовував через інтернет збір пожертв для російських військових та спрямовував кошти на підтримку збройних формувань РФ.

Свої антиукраїнські погляди Маваші не приховував. У Telegram-каналі музикант поширював твердження про нібито неминучу поразку України, висміював її перспективи вступу до Євросоюзу та НАТО, а також ображав українського президента Володимира Зеленського. Окремо він залякував українців можливими територіальними претензіями Польщі.

Нагадаємо, 23 вересня в Росії помер музичний критик і телеведучий Сергій Сосєдов, який раніше був членом журі українського талант-шоу «Х-Фактор». Йому було 58 років. За повідомленнями ЗМІ, Сосєдов приїхав до Якутії для участі в конкурсі краси та моди «Перлина Далекого Сходу». Після заселення в готель він упав зі сходів і дістав тяжкі травми. Телеведучого госпіталізували, однак врятувати його не вдалося. 

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Теги: росія росіяни смерть музикант

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