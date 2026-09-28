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«Іншим не буде повадно»: Кремль пояснив масовані удари по Україні

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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«Іншим не буде повадно»: Кремль пояснив масовані удари по Україні
Представник Кремля фактично назвав російські атаки на Україну способом покарання та залякування
фото: ДСНС, соцмережі, Reuters

Пєсков заявив, що Росія має покарати Україну за дії останніх місяців та не допустити подібних заяв у майбутньому

Кремль заявив, що Україна нібито має «заплатити ціну» за свої дії останніх місяців. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав російські удари по Україні частиною цієї «ціни», пише «Главком» з посиланням на його заяву.

За словами представника Кремля, країна-агресор також має продемонструвати наслідки заяв про можливість завдання їй «нищівних ударів». «Росія повинна зробити так, щоб нікому не було повадно оголошувати плани по нанесенню їй сокрушительных ударів», – заявив Пєсков.

Він також сказав, що Україні «доведеться заплатити ціну» за свої дії протягом останніх місяців. За його словами, саме це зараз відбувається у вигляді ударів російських військ.

Таким чином, представник Кремля фактично назвав російські атаки на Україну способом покарання та залякування у відповідь на дії української сторони. Водночас Пєсков не уточнив, які саме заяви про «нищівні удари» він мав на увазі.

Заяви Пєскова пролунали на тлі продовження російських атак по Україні. Країна-агресор регулярно називає свої удари «відповіддю» на українські атаки по території РФ.

Водночас українська влада наголошує, що Росія завдає ударів по українських містах, цивільній та критичній інфраструктурі, коли ЗСУ атакують виключно військову інфраструктуру окупантів.

Варто нагадати, що українські удари по території Росії можуть сприяти зближенню позицій Москви та Києва і наближати їх до переговорів. Таку оцінку висловив посол США при НАТО Меттью Вітакер.

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Теги: Дмитро Пєсков росія війна Україна обстріл

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