Помер скандальний «телецілитель» Анатолій Кашпіровський

Кашпіровський прославився «лікувальними» телесеансами, які викликали гострі суперечки

Помер відомий психотерапевт Анатолій Кашпіровський, який здобув масову популярність наприкінці 1980-х років завдяки телевізійним «сеансам зцілення». Про його смерть 3 жовтня повідомив російський телеведучий Андрій Малахов, передає «Главком».

«Телецілителю» було 87 років. Він народився 11 серпня 1939 року у Проскурові – нині Хмельницькому. Значна частина його життя була пов'язана з Україною.

Кашпіровський навчався у Вінницькому медичному інституті та працював психотерапевтом у Вінниці. Широку популярність здобув наприкінці 1980-х років. Одним із майданчиків, які зробили його знаменитим, стало українське телебачення.

Як Кашпіровський «лікував» людей через телевізор

У грудні 1988 року в Києві відбулися перші експериментальні «лікувальні» телевізійні трансляції за його участю, а на початку 1989 року українське телебачення показало цикл із п'яти «лікувальних сеансів».

Згодом Кашпіровський став відомим на весь Радянський Союз. Під час телеефірів він проводив так звані сеанси психотерапії та заявляв про можливість впливати на стан людей на відстані. Зокрема, широкого розголосу набули телевізійні експерименти, під час яких Кашпіровський брав участь у дистанційному знеболенні пацієнток під час хірургічних операцій.

Кашпіровський проводив масові «лікувальні» сеанси на телебаченні фото: «Суспільне»

Діяльність Кашпіровського протягом багатьох років викликала суперечки та критику. Сам Кашпіровський при цьому відкидав твердження про використання гіпнозу та не вважав себе екстрасенсом.

Професійна медична спільнота в Україні переважно виступала проти подібної «телемедицини». Після стрімкого зростання популярності Кашпіровського такі телевізійні практики згодом було заборонено.

При цьому ставлення до самого психотерапевта залишалося полярним: частина аудиторії вірила у його здібності, інші вважали його діяльність шарлатанством.

Життя після піку популярності

У середині 1990-х років Кашпіровський переїхав до США, де проводив сеанси для російських емігрантів, зокрема обіцяв допомогти людям позбутися ожиріння. Однак втратив колишню популярність і згодом повернувся до Росії. У 1993 році був обраний депутатом державної думи Росії.

У 2024 році психотерапевт відновив публічні сеанси у Москві. На одну з перших зустрічей прийшло близько 300 людей. Квитки коштували від 3,5 тис. до 9 тис. рублів, а індивідуальний прийом – 25 тис. рублів. За підрахунками журналістів, за чотири дні таких виступів Кашпіровський заробив близько 6 млн рублів.

У 86 років Кашпіровський став батьком – у нього народилася донька. Директор психотерапевта Сергій Рудих розповідав, що поява дитини була довгоочікуваною подією для родини. За його словами, останнім часом Кашпіровський майже не з'являвся на публіці, оскільки хотів більше часу приділяти сім'ї та доньці.

Що Кашпіровський казав про Україну?

До початку повномасштабного вторгнення Кашпіровський публічно говорив про свою прив'язаність до України. У 2019 році він називав українців «своїми» та зізнавався, що в Москві почувається некомфортно. «Чим далі від'їжджаю від України, тим вона ближча. Останніми роками мене дуже тягне на батьківщину», – казав психотерапевт.

Публічно чіткої позиції щодо вторгнення Росії в Україну Кашпіровський не висловлював.

Водночас у жовтні 2024 року під час виступу Кашпіровського в Росії стався конфлікт із одним із відвідувачів. Чоловік кілька разів запитав «цілителя», чий Крим. Психотерапевт назвав питання провокацією, а згодом відповів, що півострів нібито «радянський».

Нагадаємо, у вересні 2026 року помер російський музичний критик та колишній суддя шоу «Х-фактор» Сергій Сосєдов. Він був відомий українським глядачам завдяки участі у телевізійних проєктах, а після початку повномасштабного вторгнення підтримував політику російського диктатора Володимира Путіна та поширював антиукраїнські заяви.