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У Росії розбився Су-34

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Росії розбився Су-34
Су-34 – радянський/російський всепогодний, двомісний винищувач-бомбардувальник
фото: вікіпедія

Обидва члени екіпажу живі

У Нижегородській області РФ розбився літак Су-34 під час виконання планового навчально-тренувального польоту, обидва члени екіпажу живі. Про це повідомили в міноборони Росії, інформує «Главком».

«Сьогодні близько 13:00 (за московським часом) у Нижегородській області під час виконання планового навчально-тренувального польоту зазнав аварії літак Су-34. Під час заходу на посадку сталася відмова системи випуску однієї зі стійок шасі. Екіпаж провів кілька спроб з усунення несправності в польоті, однак ситуація не змінилася. За командою керівника польотів екіпаж вивів літак у безпечну зону і катапультувався», – повідомили у відомстві.

Пошуково-рятувальна команда вилетіла до місця аварії для евакуації екіпажу на аеродром базування. «За інформацією з місця, обидва члени екіпажу живі. Політ виконувався без боєкомплекту. Літак упав у безлюдному районі. На землі руйнувань немає», – йдеться у заяві.

На місце аварії вилетіла комісія ВКС Росії.

Су-34 – радянський/російський всепогодний, двомісний винищувач-бомбардувальник. Су-34 сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях противника в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей противника. Може розвивати швидкість до 1,9 тис. км/год на висоті до 14,6 км.

Раніше у Приморському краї Російської Федерації під час виконання навчально-тренувального польоту впав штурмовик Су-25. Міністерство оборони РФ стверджує, що літак не був оснащений боєкомплектом та впав у безлюдній місцевості. Причиною інциденту начебто стала технічна несправність.

Як відомо, у Ленінградській області впав вертоліт Мі-28. Інцидент сталася у Волосовському районі.

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Теги: винищувач Міноборони РФ росія

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