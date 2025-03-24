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У Росії розбився штурмовик Су-25

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У Росії розбився штурмовик Су-25
За даними Міноборони РФ, літак не був оснащений боєкомплектом
фото з відкритих джерел

Пілот літака встиг катапультуватися

У Приморському краї Російської Федерації під час виконання навчально-тренувального польоту впав штурмовик Су-25. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Міністерство оборони РФ стверджує, що літак не був оснащений боєкомплектом та впав у безлюдній місцевості. Причиною інциденту начебто стала технічна несправність.

Водночас пілот Су-25 катапультувався та вижив. Його вже знайшла пошуково-рятувальна група.

Наразі на місце події направлена комісія Повітряно-космічних сил РФ для з’ясування причин падіння.

Як відомо, у Ленінградській області впав вертоліт Мі-28. Інцидент сталася у Волосовському районі.

Нагадаємо, що винищувач Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) зазнав аварії під час навчань у провінції Хайнань. Зазначається, що пілот винищувача встиг катапультуватись із парашутом, а літак майже вертикально увійшов у землю і вибухнув.

Також «Главком» писав, що у Міжнародному аеропорту Денвера під час посадки загорівся пасажирський літак American Airlines у четвер, 13 березня. Внаслідок інциденту понад 175 пасажирів та членів екіпажу були евакуйовані.

Раніше у Сполучених Штатах Америки 9 березня в окрузі Ланкастер, штат Пенсільванія, сталася авіакатастрофа. Невеликий літак з п'ятьма пасажирами на борту розбився на стоянці поруч з будинком пристарілих.

До слова, поблизу аеродрому М’ячково в Московській області РФ розбився легкомоторний літак.

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Теги: винищувач росія літак авіакатастрофа авіація

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