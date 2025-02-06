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У Підмосков'ї розбився літак: є жертви

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Підмосков'ї розбився літак: є жертви
Борт Р-2002 Sierra виконував навчально-тренувальний політ
скріншот з відео

Унаслідок інциденту загинули курсант і пілот-інструктор

Поблизу аеродрому М’ячково в Московській області РФ розбився легкомоторний літак. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що літак зазнав аварії в Раменському районі. Внаслідок інциденту загинули двоє людей – курсант і пілот-інструктор, які перебували на борту.

Стверджується, що борт Р-2002 Sierra виконував навчально-тренувальний політ. Згодом він перестав виходити на зв’язок.

Інцидент підтвердив пілот іншого легкомоторного літака, якого диспетчер попросив пролетіти в районі місця аварії. Російський пілот повідомив, що бачить борт і він горить.

Нагадаємо, пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау. На борту було 67 пасажирів і п'ять членів екіпажу. Серед них 37 громадян Азербайджану, 16 росіян, шестеро громадян Казахстану і троє – громадян Киргизстану.

Після заяви президента Азербайджану Ільхама Алієва про те, що літак «Азербайджанських авіаліній» розбився внаслідок обстрілу поблизу російського міста Грозний, йому зателефонував російський диктатор Володимир Путін. Він перепросив за те, що катастрофа сталася в повітряному просторі Росії. 

До слова, очільник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що авіакатастрофу літака Embraer 190 в Казахстані спричинив російський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК). За його словами, літак зазнав пошкоджень внаслідок дій російських військових і його відправили до Казахстану «замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей».

Згодом стало відомо, що Азербайджан збирає докази, щоб звернутися до міжнародного суду щодо катастрофи літака Azerbaijan Airlines. Це зроблять, якщо Росія не визнає свою відповідальність.

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Теги: літак авіакатастрофа росія росіяни смерть

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