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Єнс Столтенберг озвучив два головні завдання НАТО щодо Росії та України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Єнс Столтенберг озвучив два головні завдання НАТО щодо Росії та України
Генсек НАТО вважає, що НАТО не буде стороною конфлікту в Україні
фото: Kibris

Столтенберг: НАТО намагається запобігти прямому конфлікту з Росією через Україну

Північноатлантичний альянс намагається уникнути прямого конфлікту з РФ усіма силами. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він назвав це одним із основних завдань Блоку в даний час.

«По-перше, одним із завдань є надання допомоги Україні – те, що ми робимо і маємо робити ще більше… Інше завдання – запобігання ескалації конфлікту, поширення його на інші території поза Україною, переростання у повномасштабну війну НАТО з Росією в Європі. НАТО не буде стороною конфлікту в Україні, сил НАТО не буде на її землі», – наголосив він.

За словами генсека НАТО, «чим сильніша підтримка України, тим акуратніше нам треба бути у закликах до дій, які можуть нас роз'єднати». 

«Існують різні точки зору, але в інтересах НАТО надавати допомогу таким чином, щоб це не зробило альянс стороною конфлікту. Переважна більшість в альянсі підтримують Україну, але не багато членів альянсу готові піти на повномасштабний конфлікт Росії та НАТО. Тому я вважаю, що для забезпечення тривалого потоку допомоги Україні необхідно забезпечити, щоб альянс не виявився безпосередньо залученим до конфлікту», – додав Єнс Столтенберг.

Він також ще раз підкреслив, що Україна має застосовувати передану їй зброю для оборони.  «Передане Україні озброєння є українським і перестає бути нашим, а Україна має право на самооборону», – зазначив генсек. Тому, за його словами, Україна може використати зброю для ударів по тих військових цілях у РФ, які використовуються для атак на українській території.

Раніше стало відомо, що альянс готується відігравати значно більшу роль у координації безпекової допомоги Києву. Підтримка Китаєм Росії є вирішальним фактором у війні РФ проти України. Таку думку висловив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю виданню Die Welt. 

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Теги: росія НАТО війна Україна Єнс Столтенберг озброєння конфлікт

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