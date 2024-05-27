Єнс Столтенберг озвучив два головні завдання НАТО щодо Росії та України

Столтенберг: НАТО намагається запобігти прямому конфлікту з Росією через Україну

Північноатлантичний альянс намагається уникнути прямого конфлікту з РФ усіма силами. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він назвав це одним із основних завдань Блоку в даний час.

«По-перше, одним із завдань є надання допомоги Україні – те, що ми робимо і маємо робити ще більше… Інше завдання – запобігання ескалації конфлікту, поширення його на інші території поза Україною, переростання у повномасштабну війну НАТО з Росією в Європі. НАТО не буде стороною конфлікту в Україні, сил НАТО не буде на її землі», – наголосив він.

За словами генсека НАТО, «чим сильніша підтримка України, тим акуратніше нам треба бути у закликах до дій, які можуть нас роз'єднати».

«Існують різні точки зору, але в інтересах НАТО надавати допомогу таким чином, щоб це не зробило альянс стороною конфлікту. Переважна більшість в альянсі підтримують Україну, але не багато членів альянсу готові піти на повномасштабний конфлікт Росії та НАТО. Тому я вважаю, що для забезпечення тривалого потоку допомоги Україні необхідно забезпечити, щоб альянс не виявився безпосередньо залученим до конфлікту», – додав Єнс Столтенберг.

Він також ще раз підкреслив, що Україна має застосовувати передану їй зброю для оборони. «Передане Україні озброєння є українським і перестає бути нашим, а Україна має право на самооборону», – зазначив генсек. Тому, за його словами, Україна може використати зброю для ударів по тих військових цілях у РФ, які використовуються для атак на українській території.

Раніше стало відомо, що альянс готується відігравати значно більшу роль у координації безпекової допомоги Києву. Підтримка Китаєм Росії є вирішальним фактором у війні РФ проти України. Таку думку висловив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю виданню Die Welt.