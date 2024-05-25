Родичі російського окупанта примусили відкрити його труну. Побачене спровокувало скандал

Російська влада запевнила рідних, що на фронті сталося... самогубство. Але ті не повірили

Сестра загиблого російського окупанта наполягла на тому, щоб відкрити його труну, оскільки засумнівалась у заявленій причині смерті. Про це пишуть російські ЗМІ.

Історія сталася у Новоуральську Свердловської області. Олег Смирнов вирушив на війну добровольцем, а за три місяці рідним повідомили про його загибель. У військкоматі родичам сказали, що чоловік наклав на себе руки.

Сестра загиблого наполягла на тому, щоб відкрити труну. За її словами, співробітник похоронного будинку попередив жінку, що «там буде жорстко».

Під час огляду на тілі чоловіка родичі помітили слід від поранення у правому боці. Рідні впевнені, що це результат осколкового, ножового чи кульового поранення. Також родичів збентежила ще одна деталь – у висновку експертизи описано розміри селезінки, яку окупанту видалили близько 20 років тому.

Рідні звернулися до слідчого комітету, а згодом і до місцевої військової прокуратури та військового слідчого комітету з вимогою провести повторну експертизу, однак виявлене поранення у боці окупанта наразі так і не дослідили.

Нагадаємо, що станом на 25 травня кількість ліквідованих російських окупантів на фронті перевищила пів мільйона.

До слова, триває 822-й день повномасштабної війни в Україні.