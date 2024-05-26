Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч

На Вінниччині є влучання в житловий будинок

В Україні у ніч на 26 травня було оголошено повітряну тривогу

У ніч на 26 травня ворог атакував українські міста. Окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині. Росіяни окупували Уманське. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 26 травня, щоб ви були в курсі подій.

Вибухи на Хмельниччині

В Україні у ніч на 26 травня було оголошено повітряну тривогу. Були зафіксовані пуски крилатих ракет. Перед цим ворог також атакував безпілотниками. Під час атаки ворог застосував ракети типу «Кинджал».

Під час тривоги у Хмельницькому та Хмельницькій області пролунали вибухи.

Моніторингові канали повідомляли про вибухи в Старокостянтинові, після чого у місті зникла електроенергія.

Росіяни влучили в житловий будинок на Вінниччині

На Вінниччині внаслідок російської атаки є влучання в житловий будинок. Про це повідомив керівник ОВА Сергій Борзов.

Борзов додав, що проводиться евакуація мешканців будинку. За його словами, на місці працюють усі відповідні служби.

Зазначається, що постраждали три людини. Згодом очільник ОВА додав, що лікарі діагностували легку ступінь тяжкості у всіх постраждалих. Всі відмовилися від госпіталізації.

Росіяни окупували Уманське

Росіяни окупували село Уманське Покровського району Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

«Ворог окупував Уманське та просунувся в Іванівці», – йдеться в повідомленні.

Окупанти не припиняють атакувати українські позиції вздовж майже всієї лінії фронту. Водночас Покровський напрямок залишається найгарячішою точкою. Окупанти намагаються протиснути нашу оборону за підтримки штурмової авіації. Українські воїни тримають зайняті рубежі і завдають ворогу відчутних втрат.

Зеленський розповів, чого очікує від саміту НАТО в липні

Президент України Володимир Зеленський очікує від саміту НАТО у Вашингтоні «практичної підтримки». За його словами, таким «практичним підсумком» було б надання семи зенітно-ракетних комплексів Patriot та рішення США передати свої винищувачі F-16.

«Ми можемо отримати від країн НАТО сім комплексів Patriot? Ми б хотіли закрити усі наші області й мати 20-30 таких систем. Окей, забули. Можна отримати бодай сім?» – запитав президент.

Він нагадав, що Україна претендує на членство у НАТО з 2008 року, а зараз бореться за демократію в усьому світі. Також Зеленський вважає, що США могли б надати Україні свої винищувачі F-16.

«Укренерго» повідомило, чи будуть відключення електроенергії 26 травня

У неділю, 26 травня, обмеження споживання електроенергії для побутових та промислових споживачів застосовуватися не будуть. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Водночас, якщо ситуація в енергосистемі зміниться, то про подальші заходи щодо обмеження споживання повідомлять додатково.