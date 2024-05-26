Головна Новини
search button user button menu button

Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
На Вінниччині є влучання в житловий будинок
фото: ДСНС

В Україні у ніч на 26 травня було оголошено повітряну тривогу

У ніч на 26 травня ворог атакував українські міста. Окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині. Росіяни окупували Уманське. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 26 травня, щоб ви були в курсі подій. 

Вибухи на Хмельниччині

В Україні у ніч на 26 травня було оголошено повітряну тривогу. Були зафіксовані пуски крилатих ракет. Перед цим ворог також атакував безпілотниками. Під час атаки ворог застосував ракети типу «Кинджал». 

Під час тривоги у Хмельницькому та Хмельницькій області пролунали вибухи.

Моніторингові канали повідомляли про вибухи в Старокостянтинові, після чого у місті зникла електроенергія.

Росіяни влучили в житловий будинок на Вінниччині

На Вінниччині внаслідок російської атаки є влучання в житловий будинок. Про це повідомив керівник ОВА Сергій Борзов.

Борзов додав, що проводиться евакуація мешканців будинку. За його словами, на місці працюють усі відповідні служби.

Зазначається, що постраждали три людини. Згодом очільник ОВА додав, що лікарі діагностували легку ступінь тяжкості у всіх постраждалих. Всі відмовилися від госпіталізації.

Росіяни окупували Уманське

Росіяни окупували село Уманське Покровського району Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

«Ворог окупував Уманське та просунувся в Іванівці», – йдеться в повідомленні.

Окупанти не припиняють атакувати українські позиції вздовж майже всієї лінії фронту. Водночас Покровський напрямок залишається найгарячішою точкою. Окупанти намагаються протиснути нашу оборону за підтримки штурмової авіації. Українські воїни тримають зайняті рубежі і завдають ворогу відчутних втрат.

Зеленський розповів, чого очікує від саміту НАТО в липні

Президент України Володимир Зеленський очікує від саміту НАТО у Вашингтоні «практичної підтримки». За його словами, таким «практичним підсумком» було б надання семи зенітно-ракетних комплексів Patriot та рішення США передати свої винищувачі F-16.

«Ми можемо отримати від країн НАТО сім комплексів Patriot? Ми б хотіли закрити усі наші області й мати 20-30 таких систем. Окей, забули. Можна отримати бодай сім?» – запитав президент.

Він нагадав, що Україна претендує на членство у НАТО з 2008 року, а зараз бореться за демократію в усьому світі. Також Зеленський вважає, що США могли б надати Україні свої винищувачі F-16.

«Укренерго» повідомило, чи будуть відключення електроенергії 26 травня

У неділю, 26 травня, обмеження споживання електроенергії для побутових та промислових споживачів застосовуватися не будуть. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Водночас, якщо ситуація в енергосистемі зміниться, то про подальші заходи щодо обмеження споживання повідомлять додатково.

Теги: окупанти відключення Кинджал росіяни ворог Укренерго будинок президент Україна електроенергія обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Усик приголомшив вболівальників своїм образом
Чому перемога Олександра Усика стала по-справжньому історичною
19 травня, 19:19
Путін створює видимість міжнародної підтримки свого шоу побєдобєсія
Список «народів-переможців» нацизму. Останні правки Путіна Тема дня
9 травня, 14:05
Єрмак провів третій раунд переговорів зі США щодо підготовки до укладення двосторонньої безпекової угоди
Переговори щодо двосторонньої безпекової угоди, вибухи у Сімферополі та Джанкої: головне за ніч
30 квiтня, 06:00
Допомоги від США недостатньо, щоб ЗСУ опинилися на піку своїх можливостей
Генерал пояснив, на скільки ЗСУ вистачить допомоги від США
5 травня, 16:32
У Сумах прогриміли вибухи: деталі
У Сумах прогриміли вибухи: деталі
6 травня, 00:34
Допомогу отримають українці, які хочуть повернутися додому за станом здоров'я або за сімейними обставинами
Чехія допоможе українським біженцям повернутися додому
17 травня, 11:34
Промислові підприємства зацікавлені взяти участь у розбудові системи розподіленої генерації електроенергії
Федерація роботодавців: Промисловість готова розвивати розподілену генерацію, але є умова
18 травня, 13:08
Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи
В українській енергосистемі зменшився дефіцит – «Укренерго»
20 травня, 11:14
Сили оборони продовжують оборонятись на сході та півдні нашої держави
Сили оборони зупинили наступ окупантів на Харківському напрямку
24 травня, 17:48

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
Поліція затримала в Одесі жінку, яка здійснила наругу над прапорами
7481
Чому Кримський міст досі не знищено: військовий експерт назвав причину
6858
Родичі російського окупанта примусили відкрити його труну. Побачене спровокувало скандал
5757
Битва за Харківщину. Командир легендарної 92-ї окремої штурмової бригади – про поточну ситуацію
4912
Як Кремль може використати Україну у війні з НАТО: пояснення ISW
4891
Перерахунок пенсій: хто отримає значну доплату у червні

Новини

Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Економічне бронювання не спрацювало у жодній країні світу – Стефанчук
Вчора, 15:22
Збудована під час війни Тилігульська ВЕС перемогла в міжнародному конкурсі
Вчора, 14:44
Удар по Харкову, Генсек НАТО закликав союзників дозволити Україні бити по РФ: головне за ніч
Вчора, 06:56
Продукти дла армії: ЗМІ порахували економію, яку отримала держава завдяки відкритим тендерам на Prozorro
24 травня, 21:32
Тариф на електрику в Україні занижений удвічі – ICC Ukraine
24 травня, 13:02

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua