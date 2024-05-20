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На місці аварії гелікоптера президента Ірану немає жодних слідів того, що хтось вижив

Наталія Порощук
glavcom.ua
На місці аварії гелікоптера президента Ірану немає жодних слідів того, що хтось вижив
Гелікоптер президента Раїсі розбився вдень у неділю
фото: IRNA

«Після виявлення місця розбиття гелікоптера не було видно жодних слідів тих, хто вижив», – Коліванд

Керівник іранського товариства Червоного Півмісяця Пір Хоссейн Коліванд повідомив, що на місці, де розбився гелікоптер президента Ірану Ебрагіма Раїсі на північному заході Ірану, не знайдено жодного вижилого. Про це пише IRNA.

«Після виявлення місця розбиття гелікоптера не було видно жодних слідів тих, хто вижив», – сказав Коліванд.

Раніше того ж дня Коліванд повідомив, що місце катастрофи за участю президента Раїсі та високопосадовців, які його супроводжували, було знайдено після годин інтенсивних пошуків у гірському районі в провінції Східний Азербайджан.

Нагадаємо, що раніше в Ірані молилися за здоров’я президента Ебрагіма Раїсі. Як повідомляє агентство Tabnak, молитви проводяться у мазарі імама Рези у місті Мешхед – іранській святині та місці щорічного паломництва і туризму десятків тисяч мусульман.

Іранські ЗМІ публікують відео з місця пошуків, де зазнав аварії гелікоптер президента Ірану. Там все оповито густим туманом. Понад 40 рятувальних бригад беруть участь в операції. Погода погіршується, авіація працювати не може.

Зазначимо, що вертоліт, який перевозив президента Ірану Ібрагіма Раїсі, ймовірно, потрапив в аварію вдень 19 травня.

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Теги: Іран авіакатастрофа гелікоптер президент

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На місці аварії гелікоптера президента Ірану немає жодних слідів того, що хтось вижив
На місці аварії гелікоптера президента Ірану немає жодних слідів того, що хтось вижив
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