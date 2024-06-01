Зеленський вперше провів зустріч із президентом Демократичної Республіки Тимор-Лешті

Володимир Зеленський наголосив на важливості участі країн Південно-Східної Азії в Глобальному саміті миру

Глава Української держави подякував президенту Демократичної Республіки Тимор-Лешті за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України

На полях саміту «Діалог Шангрі-Ла» президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Демократичної Республіки Тимор-Лешті Жозе Мануелем Рамошем-Ортою, яка стала першою в історії двосторонніх відносин. Про це повідомляє Офіс Президента.

«Глава Української держави подякував президенту Демократичної Республіки Тимор-Лешті за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та важливих резолюцій ООН щодо засудження агресії Росії», – йдеться у повідомленні.

Володимир Зеленський наголосив на важливості участі країн Південно-Східної Азії в Глобальному саміті миру та подякував Жозе Мануелю Рамошу-Орті за підтвердження його участі в заході.

«Для нас дуже важливо почати процес встановлення справедливого миру. Росія не хоче зупинити війну. Тому разом з усім світом ми маємо робити кроки для наближення миру», – сказав президент України.

Зеленський зазначив, що одним із ключових питань на саміті буде пункт Формули миру щодо продовольчої безпеки.

Нагадаємо, що 1 червня президент Володимир Зеленський прилетів до Сінгапуру для участі в конференції «Діалог Шангрі-Ла» – ключовому майданчику для безпекових тем в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.