Рятувальники знайшли розбитий гелікоптер президента Ірану

У районі пошуку в селі Таваль присутні 73 рятувальні команди

Керівник іранського товариства Червоного Півмісяця Пір Хоссейн Коліванд повідомив, що рятувальники знайшли уламки гелікоптера, у якому летів президент Ірану Ебрагім Раїсі. Про це пише IRNA.

Коліванд зазначив, що команди рятувальників прибули на місце катастрофи та зауваживши, що «стан (Ред. – гелікоптера) поганий».

«У районі пошуку в селі Таваль присутні 73 рятувальні команди з передовим спеціальним обладнанням», – сказав керівник іранського товариства Червоного Півмісяця.

Зазначається, що рятувальні команди попри туман і дощ прочісували скелясту місцевість поблизу міста Варзакан у провінції Східний Азарбайджан.

Нагадаємо, що раніше в Ірані молилися за здоров’я президента Ебрагіма Раїсі. Як повідомляє агентство Tabnak, молитви проводяться у мазарі імама Рези у місті Мешхед – іранській святині та місці щорічного паломництва і туризму десятків тисяч мусульман.

Іранські ЗМІ публікують відео з місця пошуків, де зазнав аварії гелікоптер президента Ірану. Там все оповито густим туманом. Понад 40 рятувальних бригад беруть участь в операції. Погода погіршується, авіація працювати не може.

Зазначимо, що вертоліт, який перевозив президента Ірану Ібрагіма Раїсі, ймовірно, потрапив в аварію вдень 19 травня.