Сенатори США представили законопроєкт про визнання РФ державою-спонсором тероризму

Законопроєкт вимагатиме від Держдепу класифікувати Росію як державу-спонсора терору, що розблокує новий набір санкцій

Через два дні після того, як російський президент Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали нову оборонну угоду, сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь представили двопартійний законопроєкт про визнання Росії державою-спонсором тероризму згідно з американським законодавством. Про це пише The Hill.

Законопроєкт, представлений сенаторами у четвер, вимагатиме від Державного департаменту класифікувати Росію як державу-спонсора терору, що розблокує новий набір санкцій, обмежить будь-яку іноземну допомогу, що базується в США, і суттєво обмежить суверенітет РФ в очах американських судів

Якщо законопроєкт ухвалять, громадяни США зможуть подати до суду на державу, яка спонсорує терор, за такі злочини, як тортури, позасудові вбивства та захоплення заручників. Якщо ці позови переможуть, позивачі можуть отримати компенсацію за рахунок конфіскованих активів країни, яка потрапила під санкції.

Резолюція дозволяє президенту визначити, що Росія більше не є державним спонсором терору, і швидко скасувати це визначення без схвалення Конгресу.

Наразі державами-спонсорами тероризму, згідно з американськими законами, вважаються Куба, Іран, Північна Корея і Сирія.

«Ми не намагаємося бути провокаторами, називаючи Путіна державним спонсором тероризму. Після оборонної угоди між Північною Кореєю та Росією нам настав час діяти. Зараз цей момент понад усі інші моменти. Тож я б закликав адміністрацію, враховуючи те, що зробив Путін учора, давайте підемо повністю і позначимо його режим таким, яким він є: державним спонсором тероризму», – сказав Ліндсі Грем.

Нагадаємо, минулого року у конгрес США внесли законопроєкт про визнання РФ країною-спонсором тероризму – ініціативу підтримали представники обох партій. Документ подав конгресмен від Демократичної партії Тед Лью. Раніше законопроєкт про визнання Росії спонсором тероризму висували на голосування у вересні 2022 року.

У новому документі йдеться про те, що Росія неодноразово надавала підтримку недержавним терористичним групам до та під час повномасштабного вторгнення в Україну.

До слова, 4 липня 2023 року, Парламентська Асамблеї ОБСЄ визнала Російську Федерацію державою спонсором-тероризму, а ПВК «Вагнер» – терористичною організацією.