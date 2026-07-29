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Росія підняла виплати за контракт через брак охочих воювати

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія підняла виплати за контракт через брак охочих воювати
Через втрати РФ змушена платити рекордні суми за контракт
фото: armyinform.com.ua

Попри кризу регіональних бюджетів Кремль змушує області витрачати мільйони рублів на нових контрактників, щоб компенсувати втрати на фронті

Російська влада вимагає від регіонів різко збільшувати одноразові виплати за підписання контракту з Міноборони, намагаючись залучити нових військових на тлі скорочення кількості охочих воювати проти України. При цьому додаткові витрати лягають на місцеві бюджети, які вже перебувають у кризовому стані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр протидії дезінформації.

За даними Центру, попри погіршення фінансового становища російських регіонів Кремль продовжує вимагати від місцевої влади підвищувати виплати громадянам, які погоджуються укласти контракт із Міністерством оборони РФ.

Найвищі виплати наразі пропонують у Ханти-Мансійському автономному окрузі, де новий контрактник може отримати 4,1 млн рублів (близько $51,25 тис.). У Дагестані розмір одноразової винагороди становить від 3,6 до 4,1 млн рублів, у Карачаєво-Черкесії – 3,1 млн рублів, а в Смоленській області – 2,1 млн рублів.

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що в окремих регіонах Росії через нестачу бажаючих воювати влада запровадила грошові винагороди навіть для людей, які приводять нових контрактників до військкоматів.

На думку ЦПД, така ситуація свідчить про поступове вичерпання потоку так званих «добровольців» на тлі значних втрат російської армії у війні проти України.

Водночас для фінансування цих виплат регіони змушені скорочувати витрати на соціальні програми, освіту, медицину та ремонт інфраструктури.

«Росія вимагає від регіонів на збиток собі заманювати людей до війська грошима», – наголосили у Центрі протидії дезінформації.

У ЦПД вважають, що така політика поглиблює економічні проблеми російських регіонів і водночас посилює демографічну кризу, наслідки якої можуть стати довготривалими.

Нагадаємо, раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що Росія дедалі частіше фінансує військові витрати за рахунок прихованої емісії рубля. За даними розвідки, уряд РФ змушує державні банки скуповувати облігації федеральної позики, а Центробанк забезпечує їх ліквідністю. Таким чином бюджет отримує додаткові кошти, однак ціною зростання інфляції та подальшого послаблення російської економіки.

Теги: окупанти війна росія

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