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Російська армія втратила наступальні можливості на частині фронту – ISW

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Російська армія втратила наступальні можливості на частині фронту – ISW
ЗСУ перехопили ініціативу на трьох напрямках фронту
фото: Генералний штаб ЗСУ/Telegram

Українські контратаки змусили російське командування перекидати підрозділи між напрямками та переглядати пріоритети наступу

Російська армія втратила оперативну ініціативу та значну частину наступальних можливостей на кількох ділянках фронту. Українські війська перехопили ініціативу на Куп'янському, Лиманському та Олександрівському напрямках, а також продовжують боротьбу за неї на заході Запорізької області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW) за 1 листопада.

За оцінкою аналітиків, російські війська зберігають ініціативу переважно поблизу Добропілля на Донеччині, де зосередили значні сили та підтримують високу інтенсивність атак. Водночас на інших напрямках українські контратаки суттєво обмежили можливості окупантів продовжувати наступ.

Одним із ключових чинників стала українська операція «Вівальді» на Лиманському напрямку. Вона зірвала російський план створення північної частини широкого оточення українських укріплених міст Донеччини, зокрема Слов'янська та Краматорська.

За початковим задумом російського командування, війська мали просунутися через район Лимана та з'єднатися з угрупованням, яке наступало з боку Добропілля. Однак українські контратаки ліквідували російський виступ на північ і північний захід від Лимана, зробивши реалізацію цього плану неможливою.

Попри це, за даними ISW, російське командування досі не продемонструвало ознак перегляду своїх оперативних планів. Окупанти продовжують наступальні дії на Лиманському напрямку та перекидають туди підрозділи з інших ділянок фронту.

Зокрема, частину сил 1-ї гвардійської танкової армії Росії перемістили з Куп'янського напрямку на Лиманський. Аналітики припускають, що це могло бути пов'язано з необхідністю стабілізувати російські позиції після українських контратак.

Складна для окупантів ситуація склалася і поблизу Куп'янська. Протягом жовтня російські війська переважно обмежувалися спробами проникнення невеликими групами, що свідчить про втрату можливостей проводити масштабні наступальні операції.

Додаткові проблеми створила українська операція «Велес», під час якої ЗСУ перекрили доступ російських підрозділів до підземного трубопроводу, що використовувався для проникнення в Куп'янськ та навколишні райони.

За оцінкою ISW, втрата цього маршруту послабила російські позиції на півночі Куп'янська, ускладнила логістику через річку Оскіл та майже повністю зупинила наступальні дії окупантів на північний схід від Борової і на південь від Куп'янська.

Українські контратаки також вплинули на інтенсивність бойових дій поблизу Слов'янська та Краматорська. На Слов'янському напрямку середня кількість російських атак скоротилася приблизно з 14 на добу в серпні до трьох у жовтні. На Краматорському напрямку цей показник зменшився з трьох до 0,4 атаки на добу.

Водночас Росія продовжує концентрувати значні ресурси поблизу Добропілля, де здійснює в середньому близько 30 атак щодня. Для посилення наступу окупанти залучили значну частину 41-ї загальновійськової армії та приблизно третину сил центру безпілотних систем «Рубікон».

Однак аналітики наголошують, що навіть можливе захоплення Добропілля не дозволить Росії швидко просунутися до Краматорська чи реалізувати початковий план оточення українських міст. Російська армія наразі не демонструє можливостей для швидкого оперативного маневру, необхідного для такого наступу.

Нагадаємо, раніше командир батальйону 125-ї окремої важкої механізованої бригади Андрій Купріянов розповів про результати української операції «Вівальді» на Лиманському напрямку. За його словами, Сили оборони зірвали плани російських військ з охоплення Слов'янсько-Краматорської агломерації з півночі та перехопили ініціативу на цій ділянці фронту.

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Теги: ЗСУ війна окупанти ISW

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