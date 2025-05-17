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У лікарні померла жінка, яка отримала поранення внаслідок обстрілу Одещини

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У лікарні померла жінка, яка отримала поранення внаслідок обстрілу Одещини
Вогнеборці ліквідували пожежі внаслідок обстрілу
фото: ДСНС Одещини

Жінці було 55 років

Російська армія атакувала Одещину 16 травня. Внаслідок удару в лікарні померла 55-річна жінка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Одеську обласну прокуратуру.

«На жаль, сьогодні у лікарні померла 55-річна жінка, яка отримала важкі поранення внаслідок ворожої атаки», – повідомили у відомстві.

За повідомленням «Суспільного», жінка отримала опіки майже 80% поверхні тіла.

Директорка департаменту охорони здоров'я Одеської ОВА Оксана Рокунець-Сорочан розповіла, що врятувати життя жінки не вдалось: «Голова, тулуб, обидві нижні кінцівки та верхні кінцівки, вкрай важкий опіковий шок. Вона перебувала в палаті інтенсивної терапії, в супроводі реаніматологів, лікарів. Проводили всі необхідні першочергові заходи лікування опікової хвороби, боролися з шоком, надавали медичну допомогу».

Варто зазначити, у ніч на 16 травня російські війська атакували Одеську область ударними дронами. Внаслідок ворожої атаки знищені будинки та авто, постраждали люди.

Як повідомляє ДСНС, внаслідок атаки зруйновано приватні житлові будинки, господарчі споруди, гараж з трьома автомобілями. Виникли пожежі, які вже ліквідували.

«Главком» повідомляв, що зранку російські дрони влучили по рейсовому автобусі сполученням Білопілля – Суми. Атака двома дронами сталася о 6:17 на виїзді з Білопілля. 

Нагадаємо, за словами міського голови Білопілля Юрія Зарка, було два безпілотники – один розвідник, а інший ударний дрон. Саме цей БпЛА поцілив просто у дах автобуса і вибухнув усередині.

У салоні перебували 13 пасажирів та водій. Дев’ять людей загинули на місці. Серед загиблих – чотири чоловіки та п’ять жінок. Ще п’ятьох поранених – це три жінки і два чоловіки, серед яких і водій, ушпиталені. За даними медиків, двоє жінок перебувають у важкому стані.

Президент Володимир Зеленський відреагував на цинічну атаку росіян.

Глава держави наголосив, що усі загиблі є цивільними. «І росіяни не могли не розуміти, по якому транспортному засобу завдають цього удару. Це було свідоме вбивство цивільних», – додав Зеленський.

Президент закликав тиснути на Росію, зокрема санкціями, щоб убивства припинились. Він звернувся до США, Європи та інших партнерів.

Теги: смерть Одещина обстріл

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