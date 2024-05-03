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На головному військовому кладовищі Росії закінчуються місця: усі зайняли «герої спецоперації»

Ірина Міллер
glavcom.ua
На головному військовому кладовищі Росії закінчуються місця: усі зайняли «герої спецоперації»
Росіяни з квітами йдуть на похорон «героя СВО». Федеральний військовий меморіальний цвинтар в Митищах
фото Максим Шипенков / EPA-EFE

Число поховань у некрополі стало різко зростати після 24 лютого 2022 року

На головному російському військовому цвинтарі закінчуються місця для поховання через високі втрати армії РФ під час війни в Україні, пише «Новая газета. Європа».

Число поховань у некрополі стало різко зростати після 24 лютого 2022 року: якщо за вісім років – з червня 2013 року (коли було відкрито цвинтар) по липень 2021 року на цвинтарі було зроблено 353 поховання, то після початку повномасштабного вторгнення в Україну тільки в секторі поховань загиблих з’явилося понад 900 могил. При цьому, на такому цвинтарі хоронять лише високопоставлених військових.

У 2023 році в міноборони країни-агресора ухвалили рішення розширити територію цвинтаря на 17 га, приєднавши до нього з цією метою частину Пирогівського лісопарку. З 17 га 10 буде використано для розширення території для поховання військових, сім відведуть під створення муніципального цвинтаря.

Спроби місцевих жителів відстояти ліс результатів не дали: 21 березня Митищинська рада депутатів затвердила зміни, згідно з якими 17 га лісопарку змінили статус із «земель лісового фонду» на «землі територій та об’єктів, що особливо охороняються» .

Федеральний військовий меморіал «Пантеон захисників вітчизни» – російський меморіал, розташований у міському окрузі міста Митищі Московської області, на 4-му кілометрі Осташківського шосе. Даний меморіал є режимним об'єктом і перебуває у віданні міністерства оборони Російської Федерації. Найбільший військовий меморіал у Росії, призначений для поховання відставних  та чинних службовців високого звання збройних сил Росії, СРСР та громадян, які мають особливо важливі державні заслуги перед РФ. Меморіал відкрито у 2013 році. 

За данимиГенштабу ЗСУ, станом на 3 травня 2024 року російська армія в Україні втратила 472 тисячі військових убитими та пораненими.  

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Нагадаємо, найманці з південно-азійської країни масово втікають з окупаційної армії РФ у зв’язку з низкою причин, серед яких: невиплата обіцяних грошей, жорстоке ставлення польових командирів, величезні втрати у штурмах. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що групи російських загарбників проводять активні пошуки втікачів по окупованих українських населених пунктах, зокрема у Луганській області, але, як правило, результатів цей процес не дає.

У розвідці зазначають, що ватажки російської мотострілецької військової частини у рапортах і доповідях «нагору» пояснюють дезертирство непальців нісенітницями про ймовірне «відбуття до рідної країни через землетрус».

Теги: росія росіяни кладовище смерть війна

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