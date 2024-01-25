Один з найпопулярніших товарів: у Росії різко зросла вартість трун

У перший рік війни труни подорожчали на 15,82%

Зростання цін на ритуальні послуги пов'язане з «подорожчанням базової закупівельної продукції»





У Росії на тлі війни з Україною різко зросла вартість ритуальних послуг та товарів. Зокрема один з найпопулярніших товарів – труни – з початку широкомасштабної війни подорожчали більш ніж на 22,2%. Про це у середу, 24 січня, повідомляє Росстат.

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Зазначається, що у перший рік війни труни подорожчали на 15,82%, а минулого року – ще на 5,55%.



З урахуванням 2021 року, коли Росія на тлі пандемії переживала безпрецедентну у сучасній історії смертність, вартість труни зросла на 36,6%. В результаті накопичене за останні три роки зростання стало рекордним за минулі 13 років.



Водночас згідно з Росстатом, із двозначною швидкістю дорожчає «риття могил». Минулого року зростання цін на цю послугу досягло 11,25% і стало максимальним за весь час доступної статистики (з 2016 року). Накопиченим підсумком за два роки війни копання могил стало дорожчим на 20,6%.



За словами виконавчого директора Спілки похоронних організацій та крематоріїв Олени Андрєєвої, зростання цін на ритуальні послуги пов'язане з «подорожчанням базової закупівельної продукції» – дерева та металу.

Тим часом українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

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Згідно з офіційною статистикою Генштабу, станом на 25 січня загальні бойові втрати противника з 24.02.22 орієнтовно склали близько 379 610 (+950) осіб. Щодо техніки, то за час повномасштабного вторгнення знищено:

танків ‒ 6257 (+30) од.;

бойових броньованих машин ‒ 11621 (+42) од.;

артилерійських систем – 9067 (+59) од.;

РСЗВ – 972 (+1) од.;

засоби ППО ‒ 660 (+1) од.;

літаків – 331 (+0) од.;

гелікоптерів – 324 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7033 (+35).;

крилаті ракети ‒ 1844 (+2).;

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од.;

підводні човни – 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 12044 (+39) од.;

спеціальна техніка ‒ 1420 (+4).

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ попередив Росію, що українські воїни будуть збивати літаки, які возять зброю до кордонів України.

Раніше повідомлялось, що в Україні були ліквідовані троє важливих військових РФ, включно із заступником командира батальйону армії окупантів.