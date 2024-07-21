Росія втричі збільшила витрати на розширення кладовищ

За два роки пандемії на розширення цвинтарів росіяни витратили вдвічі менше, ніж за два роки війни

Найбільше витратив на розширення цвинтарів за роки війни Ханти-Мансійський автономний округ

Російські регіони у 2023 році витратили на розширення цвинтарів понад 225 млн рублів, що вдвічі більше, ніж у 2022 році і майже в шість разів більше, ніж у 2020-му. Про це свідчать дані офіційного російського порталу держзакупівель, повідомляє The Moscow Times.

У 2020 році російські регіони витратили на розширення цвинтарів 38 млн рублів, у 2021 році – понад 124 млн рублів, у 2022 році – 122 млн рублів. За два доковідні роки – 2018 та 2019 – регіони витратили на розширення цвинтарів 1,1 млрд рублів сумарно. Однак у цей період Москва проводила масштабну програму з реновації цвинтарів – за вирахуванням витрат столичного регіону всього в Росії витратили близько 125 мільйонів за два роки. Таким чином, за перші два роки війни в Україні на розширення цвинтарів витратили майже втричі більше, ніж за два доковідні роки.

Витрати РФ на розширення кладовищ по роках інфографіка: The Moscow Times

Як зазначається, передвоєнні роки принесли Росії рекордну смертність із часів Другої світової війни: у період пандемії коронавірусу, у 2020-2021 роках, кількість померлих підскочила на 35%. Офіційно від COVID-19 померло 680 тисяч осіб, а за неофіційними оцінками – більше мільйона.

Але навіть за два роки пандемії на розширення цвинтарів витратили вдвічі менше, ніж за два роки війни. Демограф Ян Бріде називає причиною війну в Україні. «Ефект ковіда пройшов» та «інтенсифікація смертей у молодому віці, зокрема, призвела до дедалі більшого запиту до похоронних служб створювати нові території», каже Бріде.

Найбільше витратив на розширення цвинтарів за роки війни Ханти-Мансійський автономний округ – понад 262 млн рублів. Примітно, що, за даними Росстату, смертність у регіоні буцімто падає: кількість померлих у 2023 році зменшилась приблизно на 4%. Інші регіони-лідери витратили кратно менше: Уляянівська область – понад 37 млн ​​рублів, Свердловська – понад 31 млн рублів, Іркутська – 15,7 млн ​​рублів, Ямало-Ненецький автономний округ – 15,3 млн рублів.

Найменше витратили на цвинтарі Липецька область (170 тис. рублів), Удмуртія (273 тис. рублів), Забайкалля (356 тис. рублів), Пермський край (542 тис. рублів) та Бурятія (602 тис. рублів). При цьому саме в Бурятії, як випливає з розслідування видань ВВС та «Медіазона», поховали близько 1500 солдатів та офіцерів.

Нагадаємо, що на головному російському військовому цвинтарі закінчуються місця для поховання через високі втрати армії РФ під час війни в Україні.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 21 липня 2024 року російська армія в Україні втратила близько 566710 військових убитими й пораненими.