У Росії знищено ворожий вертоліт Мі-8: деталі від розвідки (відео)

Ворог перевозив у гелікоптері зброю та особовий склад

Сьогодні, 17 квітня, на аеродромі «Кряж», який розташованій у Самарі Російської Федерації, знищено радянський багатоцільовий вертоліт Мі-8. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Як відзначається, російські окупанти використовували гелікоптер у війні проти нашої країни. Зокрема ворог перевозив у ньому зброю та особовий склад.

Вартість Мі-8 коливається від 10 до 15 млн доларів.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 17 квітня у тимчасово окупованому в Криму було атаковано військовий аеродром у Джанкої. Як зазначається, одразу кілька гучних вибухів було чутно близько четвертої ранку – перший вибух пролунав приблизно о 3:40 за місцевим часом. Після цього, за словами очевидців, на аеродромі виникла сильна пожежа. Супутник показав шість осередків полум'я, зафіксувавши вогонь на військовому аеродромі в Джанкої та поруч із ним.

Як зазначається, у Джанкої розташовується російський військовий аеродром. На ньому дислокується 39-й вертолітний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування військово-повітряних сили та ППО Південного військового округу росіян. Також на аеродромі базуються три авіаційні ескадрильї на Мі-8, Мі-35М, Мі-28 та Ка-52. Крім цього, в Джанкої перебувають вертольоти прикордонної служби ФСБ РФ.