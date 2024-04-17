Атака на Джанкой: які літаки зберігала РФ на військовому аеродромі

На аеродромі базуються три авіаційні ескадрильї на Мі-8, Мі-35М, Мі-28 та Ка-52

У Джанкої розташовується російський військовий аеродром

У ніч проти 17 квітня у тимчасово окупованому в Криму було атаковано військовий аеродром у Джанкої. Про це пишуть росЗМІ.

Як зазначається, одразу кілька гучних вибухів було чутно близько четвертої ранку – перший вибух пролунав приблизно о 3:40 за місцевим часом. Після цього, за словами очевидців, на аеродромі виникла сильна пожежа.

Супутник показав шість осередків полум'я, зафіксувавши вогонь на військовому аеродромі в Джанкої та поруч із ним.

Як зазначається, у Джанкої розташовується російський військовий аеродром. На ньому дислокується 39-й вертолітний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування військово-повітряних сили та ППО Південного військового округу росіян. Також на аеродромі базуються три авіаційні ескадрильї на Мі-8, Мі-35М, Мі-28 та Ка-52. Крім цього, в Джанкої перебувають вертольоти прикордонної служби ФСБ РФ.

Також повідомляється, що у Криму частково перекрито рух на ділянці автомобільної дороги кордон із Херсонською областю–Джанкоєм–Феодосією, повідомив мінтранс Криму. Причина обмеження не називається.

Як повідомлялося, у ніч на 17 квітня у тимчасово окупованому Криму лунали вибухи.

Супутник показав шість осередків полум'я, зафіксувавши вогонь на військовому аеродромі в Джанкої та поруч із ним, куди раніше РФ стягнула додаткові установки ППО.

Місцеві мешканці Джанкоя повідомляють, що перекрито дорогу до села Переможне, поряд з яким розташований військовий аеродром. Триває детонація боєприпасів.