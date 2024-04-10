Падіння гелікоптера Ка-57 в Криму: ЗСУ розкрили подробиці

Інформації щодо втрат поки що немає

Перед падінням російського гелікоптера Ка-27, яке сталось сьогодні, 10 квітня, на території тимчасово окупованого Криму, пролунав вибух. Про це заявив речник Військово-морських сил (ВМС) ЗСУ Дмитро Плетенчук під час брифінгу.

«Ми можемо лише констатувати той факт, що цей гелікоптер впав. Так само була інформація щодо того, що цій катастрофі передував вибух. Тобто, скоріш за все, він впав не тільки через суто технічні причини, мабуть, у нього на борту сталася якась подія», – розповів Плетенчук.

За словами речника, падіння сталось ще на світанку. Після цього росіяни розпочали рятувальну операцію під час якої задіяли інші гелікоптери та катер типу «Раптор».

Наразі, ймовірно, рятувальна операція вже завершена. Верифікованої інформації щодо втрат поки що немає.

Нагадаємо, сьогодні зранку стало відомо про знищення вертольота у тимчасово окупованому Криму. Ворог застосовує Ка-27 для пошуку українських морських дронів і десантних катерів й загалом він базується на аеродромі в Качі Бахчисарайського району Крима.