В Анталії з висоти впала кабіна фунікулера: є загиблий та поранені (відео)

Одна з кабін канатної дороги у турецькій Анталії зірвалася з троса та впала на скелю

Одна людина загинула і 7 осіб, у тому числі 2 дітей, отримали поранення в результаті падіння кабіни та аварії канатної дороги в районі Коньяалти в турецькій Анталії.

Кабінка фунікулера впала з висоти в турецькій провінції Анталія, померла одна людина, у кабінах на висоті досі залишаються ще 184 особи. Про це повідомив мер курортного міста Мухіттін Беджек. Про це пише Sözcü.

«На жаль, наш громадянин загинув внаслідок краху кабінки фунікулера. Ми організували кризовий штаб. У 25 кабінках фунікулера залишаються 184 особи», – сказав він телеканалу Sözcü.

Інцидент стався на фунікулері, що веде нагору від пляжу Коньяалти на заході Анталії. За даними місцевих ЗМІ, ще семеро людей поранено, зокрема двох дітей. На місце прибули численні загони пожежників та швидкої допомоги.

На місці трагедії тривають рятувальні роботи

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая опублікував таку інформацію на платформі соціальних мереж X:

«Сьогодні в результаті падіння одного зі стовпів канатної дороги Sarısu-Tünektepe в районі Анталії Коньяалті один із вагонів впав у скелясту місцевість. На жаль, 1 наш громадянин на канатній дорозі втратив життя і 7 людей отримали поранення. Поки пожежні бригадимуніципалітету Анталії проводили рятувальні роботи, наш гелікоптер берегової охорони евакуював 5 осіб, які застрягли у вагоні. Евакуація постраждалих досі триває».

Як пише видання, 605-метровий фунікулер розташований у районі Коньяалти і регулярно проходить технічні огляди, останній із них, а також ремонт проводили взимку цього року.

Раніше у Стамбулі в районі Кючюкчекмедже 3 квітня стався збройний напад на готель. Про це пише газета Türkiye. Як зазначається, кулі також потрапили в автобус, що проїжджав повз, з пасажирами. Скільки було нападаючих, не повідомляється. Відомо, що їм вдалося піти, поліція розпочала пошуки.

За даними агентства DHA, напад скоєно з автоматичної зброї. До чотириповерхової будівлі потрапила велика кількість куль, розбиті вікна. Уточнюється, що ніхто із постояльців чи співробітників готелю не постраждав.