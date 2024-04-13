У російському місті за 2,5 тис. км від України звучать сирени (відео)

Жителів ще одного російського міста закликають негайно евакуюватися

У російському місті Курган Курганської області РФ, що за 2,5 км від кордону з Україною, лунають сирени. Сигнал сповіщає про обов'язкову евакуацію, адже населений пункт опинився під загрозою затоплення через паводок. Про це пише пропагандистське агентство tass.ru.

Рівень води в Тоболі в Кургані зріс на 7 см за 12 годин і досяг 416 см. Ще з 8 квітня у Курганській області оголошено режим надзвичайної ситуації через розлив річки. Мешканців закликають залишити зону підтоплення.

Зазначимо, що це не єдина область РФ, що потерпає від масштабного паводку. Так, рівень води в річці Урал в Оренбурзі (Оренбурзька область РФ) зріс лише за цю ніч на 9 см – до 1171 см (небезпечний рівень становить 930 см). В Оренбурзі оголошено масову евакуацію. Під загрозу підтоплення потрапляють понад 3,5 тис. будинків, каже губернатор області. Сума збитків від паводку в Оренбурзі, за попередньою оцінкою, перевищує 40 млрд руб.



Відомо, що в Оренбурзькій області ще з 4 квітня діє режим надзвичайної ситуації, оголошений через весняну повінь. Такий режим введено також у деяких районах Тюменської, Курганської і Самарської областей. Найбільш несприятлива ситуація склалася в Орську Оренбурзької області, де в ніч на 6 квітня стався прорив дамби та підтопило близько семи тисяч будинків із присадибними ділянками.

Як повідомлялося, масштабна повінь у прикордонних з Казахстаном регіонах РФ була викликана аварійним скиданням з водосховищ. Одне з російських міст Курган ризикує постраждати найбільше, через розлив річки Тобол.

До слова, Росія звинуватила Казахстан у повені. На це міністерство водних ресурсів та іригації Казахстану заявило, що країна не може впливати на природні стихії. Оскільки вода річкою Тобол надходить з російської території і рішення про скидання води приймаються, виходячи з цих потоків. Про це йдеться в заяві міністерства Казахстану.