Росія стрімко йде під воду: супутникові знімки

Через прорив дамби в Орську та сезонні повені затоплено вже декілька населених пунктів Оренбурзької області

У мережі з'явилися супутникові знімки наслідків масштабного потопу в Оренбурзькій області РФ. Світлини, зроблені супутниками Maxar, опублікувало «Радіо Свобода».

Прорив дамби у Орську дав старт підтопленню низки населених пунктів, включно з обласним центром. Наразі в Оренбурзькій області запроваджено режим надзвичайної ситуації.

фото: Радіо Свобода/Telegram

«Компанія Maxar опублікувала знімки кількох населених пунктів Оренбурзької області РФ, зокрема обласного центру, які затопило внаслідок сезонних повеней та прориву дамби в місті Орськ. Повінь триває вздовж багатьох річок і приток річки Урал. Знімки були зроблені в період з третього по дев'яте квітня 2024 року», – зазначає видання.

На знімках видно затоплені населені пункти Оренбурзької області – подекуди вода сягає дахів будинків.

Як раніше повідомлялося, рівень води в річці Урал в Оренбурзі за ніч піднявся майже на півметра до 965 сантиметрів. Критичну позначку 930 сантиметрів рівень води в Оренбурзі перевищив ще напередодні ввечері. Про це повідомив перший заступник голови міста Олексій Кудінов.

Станом на 10 квітня затопило декілька сотень будинків, проводиться евакуація мешканців, розповів Кудінов. Губернатор Оренбурзької області Денис Паслер, закликав місцевих жителів швидше евакуюватись із прилеглих підтоплюваних районів. В зоні підтоплення знаходяться район Форштадт, селища імені Куйбишева, Ковальське, Ситцівка, Пристанційне, Зарічне, Підмаячне, Сонячне, Овчинне містечко та ЖК «Гранд-парк». Частину вулиць відключають від електропостачання та газопостачання.

Найближчої доби гідрологи прогнозують підвищення рівня води на 30-70 сантиметрів. Раніше мерія Оренбурга повідомляла, що 10 квітня паводок досягне піку. У зоні затоплення можуть опинитися ще понад 200 домоволодінь.

Нагадаємо, в Орську, другому за величиною місті Оренбурзькій області, під час повені прорвало дамбу увечері 5 квітня. Наступного дня стався новий прорив у захисній споруді. Згодом стало відомо, що ще двом російським областям загрожує підтоплення: у Курганській та Тюменській областях неминучі затоплення через аномальне підвищення рівня води.

Згодом новий прорив греблі стався у місті Орську Оренбурзької області поблизу селища Лісоторгове.

За останніми даними, в Орську підтоплено 6987 будинків. У МНС повідомили, що хвиля річкою Урал 8 квітня пройшла Орськ і до 17 квітня дійде до Оренбурга. Влада закликає жителів Оренбурга евакуюватися. В Орську та Оренбурзькій області оголошено режим надзвичайного стану федерального рівня.

Мер обласного центру Оренбурзької області Сергій Салмін заявив, що повінь в Оренбурзі очікується безпрецедентною, ситуація буде лише погіршуватися, тому жителям треба терміново евакуюватися. Про це повідомляють російські видання.