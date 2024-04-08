В Орську стався новий прорив дамби

Влада міста поки не коментувала повідомлення про прорив дамби

Новий прорив греблі стався у місті Орську Оренбурзької області поблизу селища Лісоторгове, повідомляє ТАСС із посиланням на свого кореспондента. Вода підходить до приватних будинків.

Мешканці селища негайно евакуюються, зазначає агентство. Раніше із селища розпочали превентивну евакуацію місцевих жителів.

Влада міста поки не коментувала повідомлення про прорив дамби. Раніше влада повідомляла, що цілісність греблі порушена.

Нагадаємо, в Орську, другому за величиною місті Оренбурзькій області, під час повені прорвало дамбу увечері 5 квітня.

Наступного дня стався новий прорив у захисній споруді. Згодом стало відомо, що ще двом російським областям загрожує підтоплення: у Курганській та Тюменській областях неминучі затоплення через аномальне підвищення рівня води.

За останніми даними на 13:22 0за московським часом – ред) 8 квітня, в Орську підтоплено 6987 будинків. У МНС повідомили, що хвиля річкою Урал 8 квітня пройшла Орськ і до 17 квітня дійде до Оренбурга. Влада закликає жителів Оренбурга евакуюватися.

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В Орську та Оренбурзькій області оголошено режим НС федерального рівня.

Мер обласного центру Оренбурзької області Сергій Салмін заявив, що повінь в Оренбурзі очікується безпрецедентною, ситуація буде лише погіршуватися, тому жителям треба терміново евакуюватися. Про це повідомляють російські видання.