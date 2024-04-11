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Паводки в Росії можуть спричинити епідемію сибірської виразки: еколог б'є на сполох

Катерина Іванова
glavcom.ua
Паводки в Росії можуть спричинити епідемію сибірської виразки: еколог б'є на сполох
Рівень води в річці Урал в Оренбурзі ще добу тому перетнув критичну позначку
фото з відкритих джерел

Еколог: Небезпечні штами нікуди не поділися, вони лежать у землі і чекають свого часу, тому є ризик біологічного забруднення та виникнення епідемії

Квітневі паводки призвели до затоплення багатьох міст та сіл у Росії, зокрема Орська та Оренбурга. Проте негода не затрималася лише в Оренбурзькій області, а й поширилася на сусідню Республіку Башкиристан. 

Наразі у місцевих жителів з'явилися нові занепокоєння. Всі зрозуміли, що затоплюються скотомогильники та поховання із сибірською виразкою. Еколог Республіки Башкиристан Олександр Веселов в інтерв'ю російським місцевим ЗМІ розповів, наскільки небезпечними є затоплення територій.

Еколог наголосив, що такі повені на території Росії лише будуть посилюватися. Тобто, буде затоплювати й скотомогильники, яких, на його думку, кілька сотень лише в Башкирії. 

«Раніше за кожного великого села був тваринницький комплекс. Скотину, заражену ящуром та іншими небезпечними захворюваннями, як правило, ховали тут же, у найближчому лісі. Не було жодного контролю. Але ці небезпечні штами нікуди не поділися, вони лежать там у землі і чекають свого часу. У зв'язку з чим є великий ризик біологічного забруднення, виникнення навіть епідемії», – попереджає спеціаліст.

Паводки в Росії можуть спричинити епідемію сибірської виразки: еколог б'є на сполох фото 1
фото: Telegram / Новости Оренбурга

Окрім незаконних захоронень тварин, небезпеку становлять й об'єкти несанкціонованих звалищ промислових відходів. Їх, за словами Веселова, майже не ліквідують за правилами, а просто закопують. Тож такі відходи теж може затопити водою.

«Вживання води, забрудненої біологічними відходами, тобто, яка надходить зі скотомогильників, загрожує не лише хворобами, а й смертю. Якщо зачепити сибірку, то мало не здасться, це вже надзвичайна ситуація. Я припускаю, що є незареєстровані могильники сибірки, що залишилися з колишніх часів», – турбується російський експерт.

Рівень води в окремих районах Оренбурга
Рівень води в окремих районах Оренбурга
фото: Telegram / Новости Оренбурга

Також еколог наголосив на проблемі російських сіл: у багатьох відсутнє централізоване водопостачання, тому люди вживають води з колодязів. Якщо поруч з такими селами знаходяться кладовища, річки, то вода може пройти через поховання, старі закопані сільські звалища і надійде у ґрунтові води. Потім вона потрапляє у свердловини та колодязі.

Олександр Веселов попередив росіян, що стан води та ґрунту стає все гіршим, а негативний вплив на здоров'я людей продовжується. Тож небезпека від майбутніх паводків лише посилюватиметься.

Нагадаємо, рівень води в річці Урал в Оренбурзі перетнув критичну позначку. Найближчої доби гідрологи прогнозують підвищення рівня води на 30-70 сантиметрів. Раніше мерія Оренбурга повідомляла, що 10 квітня паводок досягне піку.

Раніше, в Орську, другому за величиною місті Оренбурзькій області, під час повені прорвало дамбу увечері 5 квітня. Наступного дня стався новий прорив у захисній споруді. Згодом стало відомо, що ще двом російським областям загрожує підтоплення: у Курганській та Тюменській областях неминучі затоплення через аномальне підвищення рівня води. 

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Теги: водопостачання поховання небезпека надзвичайна ситуація

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