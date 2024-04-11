У Росії стратегічний виробник зброї піде під воду? Оприлюднено карту

У Кургані вже оголошена евакуація з районів, які точно підуть під воду

«Курганмашзавод» єдиний у РФ виробник БМП-3, БМД-4 та інших бронемашин у зоні затоплення навіть за помірним сценарієм

У прикордонних з Казахстаном регіонах РФ продовжується масштабна повінь, яка була викликана аварійним скиданням з водосховищ. А одне з російських міст Курган ризикує постраждати найбільше, через розлив річки Тобол, пише Defence Express.

Попри те, що «велика вода» ще не дійшла до нього, там вже оголошена евакуація з районів, які точно підуть під воду, а при вищому рівні, вода затоплює більшу частину міста. Про це свідчать офіційні мапи від місцевої адміністрації міста.

Мапа від місцевої адміністрації міста фото Defence Express

На ній жовтими та червоними замальованими зонами показано те, що у будь-якому випадку піде під воду, бо це про рівень води у 7,7 метра та 9 метрів. А ось лініями - прогнози залежно від рівня води починаючи від 11 метрів до 14 метрів.

В цій ситуації найбільш цікавим є якраз територія «Курганмашзавода», бо це єдиний у РФ виробник нових бойових машин піхоти та десанту. Всі БМП-3 та БМД-4 виробляються саме на ньому. Також на ньому проходить модернізація БМП-2 на які встановлюються бойові модулі «Бережок», виробництво БТР-МД «Ракушка», «Спрут» та іншої бронетехніки.

А на мапі з прогнозами підтоплення його район знаходиться у межах позначки 12 метрів:

Мапа з прогнозами підтоплення фото Defence Express

Водночас наразі навіть у РФ публічно не говорять, який саме рівень води очікується у Кургані, даючи розпливчасті оцінки у понад 11 метрів, або «коридор» у 9-14 метрів.

Місцева ж влада Курагна говорить про те, що місто може уникнути катастрофічних наслідків, лише якщо складуться природні обставини. Пік підойму води очікується до 14 квітня.

Таким чином існують доволі аргументовані сподівання, що саме природа завдасть по російському виробнику зброї удар потужніший, ніж всі санкції разом узяті. Бо у випадку затоплення «Курганмашзавода» він призупинить свою роботу.

Раніше повдомлялося, що Росія звинуватила Казахстан у повені. Після звинувачень, що Казахстан винен у паводках, які накрили декілька областей Росії, міністерство водних ресурсів та іригації Казахстану заявило, що країна не може впливати на природні стихії. Оскільки вода річкою Тобол надходить з російської території і рішення про скидання води приймаються, виходячи з цих потоків. Про це йдеться в заяві міністерства Казахстану.

«Говорити про те, що це Казахстан впливає на паводки в Росії, некоректно. Це не відповідає дійсності. Починаючи з 2 квітня казахстанська сторона інформує російську сторону про рішення щодо скидання води річкою Тобол», – йдеться у заяві міністерства.

У міністерстві також зазначили, що Росія та Казахстан «цілодобово обмінюються інформацією в міру збільшення або зменшення скидів, про неузгоджені дії не йдеться».

Найбільш гостра ситуація з повінню склалася в Оренбурзькій області, де 5 квітня в Орську стався прорив греблі після підвищення рівня води у річці Урал. У регіоні затопило понад 10 тис. житлових будинків. Пікового рівня води в Уралі в Оренбурзі очікувався 10 квітня.

У регіоні оголошено режим надзвичайної ситуації. Такий режим введено у деяких районах Тюменської, Курганської і Самарської областей.