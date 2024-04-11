Росія звинуватила Казахстан у повені: Астана відповіла

Казахстанська сторона інформує російську сторону про рішення щодо скидання води річкою Тобол

Після звинувачень, що Казахстан винен у паводках, які накрили декілька областей Росії, міністерство водних ресурсів та іригації Казахстану заявило, що країна не може впливати на природні стихії. Оскільки вода річкою Тобол надходить з російської території і рішення про скидання води приймаються, виходячи з цих потоків. Про це йдеться в заяві міністерства Казахстану.

«Говорити про те, що це Казахстан впливає на паводки в Росії, некоректно. Це не відповідає дійсності. Починаючи з 2 квітня казахстанська сторона інформує російську сторону про рішення щодо скидання води річкою Тобол», – йдеться у заяві міністерства.

У міністерстві також зазначили, що Росія та Казахстан «цілодобово обмінюються інформацією в міру збільшення або зменшення скидів, про неузгоджені дії не йдеться».

Нагадаємо, раніше повноважний представник президента РФ в Уральському федеральному окрузі Володимир Якушев заявив, що у паводку, який накрив низку областей РФ, та прориві дамби в Оренбурзькій області РФ винний Казахстан. Казахстан повинен був «узгодженіше» скидати воду у своїй системі водосховищ, щоб Росія могла уникнути паводків у Курганській та Тюменській областях.

Найбільш гостра ситуація з повінню склалася в Оренбурзькій області, де 5 квітня в Орську стався прорив греблі після підвищення рівня води у річці Урал. У регіоні затопило понад 10 тис. житлових будинків. Пікового рівня води в Уралі в Оренбурзі очікують 10 квітня.

У регіоні оголошено режим надзвичайної ситуації. Такий режим введено у деяких районах Тюменської, Курганської і Самарської областей.